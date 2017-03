Tras La Gira Por Córdoba: Comu Se Prepara Pensando En Villa Ángela.

Comunicaciones se prepara la afrontar una seguidilla de partidos como local en el último mes de competencia regular de la Conferencia Norte del TNA.

El aurinegro retomó las prácticas el miércoles por la mañana tras la gira realizada en Córdoba que culminó el domingo con dos juegos ganados y uno perdido, pensando en el juego del lunes frente a Villa Ángela Básquet.

En los primeros entrenamientos sirvieron para hacer algunos movimientos normales de práctica algo que el equipo no tenía desde hace algún tiempo porque febrero fue un mes complicado respecto a los partidos y viajes realizados.

Respecto a la gira el entrenador aurinegro Fernando Rivero se mostró no solo contento por los resultados obtenidos sino “porque por momentos se jugó muy bien e involucrando a muchos de los jugadores juveniles. Además asimilamos bien e golpe de la derrota con San Isidro y por suerte este deporte te da revancha a las 48 horas así que contento por eso”

En la jornada del jueves se incorporó Ariel Pau que desde Córdoba viajó a Buenos Aires para estar con su familia ya que fue Papá durante su estadía en Córdoba lo que motivó además que tuviese que viajar de urgencia en pleno partido con San Isidro y volver para el juego con Barrio Parque básicamente por razones reglamentarias. Afortunadamente madre e hija están bien y esa fue una muy buena noticia para la tranquilidad el grupo que se vio alterada por la situación en ese momento. Al respecto el entrenador de Comunicaciones Fernando Rivero dijo “era algo que no estaba pensado, pero por fortuna salió todo bien hay un muy buen grupo que redobló el esfuerzo para reemplazarlo y hoy Ariel ya está nuevamente con el equipo pensando en lo que viene y junto a su familia acá en Mercedes”.

Sobre el reemplazo de Burgos y la llegada de Costa

Rivero remarcó que “no está fácil para encontrar al reemplazante de Burgos. Yo no quiero traer a un extranjero porque eso llevaría mucho tiempo de adaptación, reconocimiento de sus propios compañeros, del entrenador, de los rivales. Por lo pronto los resultados y el grupo me está dando un margen para tomar la mejor decisión. Si bien no hay mucho estoy teniendo algo de paciencia para ver concretar un fichaje con la mayor claridad, porque lo vamos a necesitar en los play off”.

Sobre Valentín Costa que llegó desde San Luis señaló “lo invitamos para que se incorporara, tuvo un par de prácticas y lo llevamos a la gira donde tuvo un par de minutos. Es U 18 así que le queda un año más en juveniles”.