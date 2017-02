El Torneo De Básquet Comercial Se Reanuda Hoy Lunes.

Organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mercedes a cargo del Prof. Nicolás Celser, bajo la coordinación del profesor instructor de básquet de la escuela municipal, Cesar Cañete en conjunto con los equipos participantes.

La semana pasadas los partidos programados para el jueves fueron suspendidos por las malas condiciones climáticas y de energía que hubo en la ciudad, por ellos los organizadores cambiaron las fechas para hoy lunes 20 de febrero, a partir de las 21:30 en el Estadio de Básquet “Antonio Pini” en el Club Atlético Mercedes.* Lunes 20 de Febrero21:30hs ASP vs Sal y Pimienta.22:30hs Desp. Miguilito vs Supermercado Buen Gusto.*Jueves 15 de Febrero21:30hs ASP vs Desp. Miguelito.22:30hs Sal y Pimienta vs Supermercado Buen Gusto.*Martes 21 de Febrero21:30hs APS vs Supermercado Buen Gusto22:30hs Desp. Miguelito vs Sal y Pimienta*Jueves 23 de Febrero21:30hs 3er y 4to Puesto22:30hs Final