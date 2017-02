TNA: Comu Fue Contundente Y Bajó A Unión.

Jugando en gran parte del tiempo regular en un gran nivel Comunicaciones le ganó a Unión de Santa Fe 93 a 70 y se reivindicó ante su público que en gran número asistió al estadio.

Pau en Comunicaciones y Podesta en Unión con 21 puntos fueron los goleadores del juego.

Comu arrancó muy bien con gran eficacia desde el perímetro y cuando transcurrían 2.20 ya ganaba 10 a 2. Torre y Pau se mostraban seguros desde el perímetro y con una buena defensa los dirigidos por Rivero marcaban el ritmo del partido. Sin embargo Unión ajustó las marcas y con el ingreso de Ligorría (2 triples en le primer cuarto) encontró el gol desde el perímetro sumado a un par de acciones de Acosta por el centro de cancha habilitando a los internos le permitió al equipo visitante ponerse 16 a 14 faltando 3´44.

Comu lo pudo cerrar mejor y terminó llevándose el cuarto 20 a 17.

En el segundo período mejoró nuevamente Comunicaciones tanto en defensa pero sobre todo en ataque. Así fue sacando una mayor diferencia producto de los altos porcentajes en todos los sectores de la cancha. Cuando promediaba el cuarto sacó 12 (35 a 32). En la visita apareció Isola y con algo de Podestá en la zona pintada achicó a 8.

Sin embargo Rivero mandó a la cancha nuevamente a los más experimentados y cerraron el primer tiempo 48 a 35.

En el tercer cuarto Comunicaciones jugó en gran nivel. Defendía intenso y seguía con altos porcentajes tanto de Pau, Lauría y el Kily Romero que aportó desde la zona pintada cuando el perímetro no tenía tanta eficacia. Rivero pedía intensidad y concentración para no irse del partido y como contrapartida el técnico visitante no encontraba variantes salvo lo que aportaban los internos.

El tercer cuarto se cerró 69 a 49 clara imagen de lo que sucedía en el juego.

Unión salió en el último período a quemar las naves. Una presión bien arriba como para no dejar a Comunicaciones salir con claridad y menos que los externos tomaran tiros cómodos. Essengue metió las dos primeras y todo parecía encaminarse a una victoria segura. Sin embargo un par de pelotas perdidas y un buen pasaje de Podestá hicieron que el local perdiera la línea de juego y que Unión achicara a 79 a 66.

Sin embargo Comu metió un parcial de 8 a 0 (triple y doble de Pau y Triple de Lauría) como para frenar la levantada de la visita y comenzar a cerrar una triunfo (93 a 70) muy festejado por la manera que se jugó y la contundencia que tuvo el equipo tanto ofensiva como defensivamente.

Agradecimiento

La Comisión Directiva del club Comunicaciones agradece al público presente y a los planteles de Unión de Santa Fe y del Club por las donaciones realizadas con el fin de ayudar a las personas que como consecuencia de la lluvia caída sufrieron la inundación de sus hogares. A todos muchas gracias!!!