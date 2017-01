Se Jugó El Abierto De Ajedrez "Hugo Ricchini".

El domingo 15 tomo inicio el Torneo Abierto de Ajedrez de Verano "Hugo Ricchini" organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez homónima a cargo del Prof. Cristian Oliva, el mismo se desarrolló en el Centro Cultural "La Estación".

Con la participación de una delegación de Bella Vista, el Torneo contó también con la participación de alumnos de los distintos barrios de la ciudad, que se dieron cita en el Centro Cultural "la estación" para participar del abierto de ajedrez que dejo los siguientes resultados:

1 - Axel Baez de Bella Vista



Categoría Sub 10

1 - Tomas Fernández de la Esc. Comunicaciones

2 - Matías Fernández de la Esc. Hugo Ricchini

3 - Maximiliano Martinez de la Esc. Hugo Ricchini

4 - Rosa Aredes de la Esc. Hugo Ricchini

5 - Navia Naiara de la Esc. Hugo Ricchini



Categoría Sub 12



1 - David Martínez de la Esc. Hugo Ricchini

2 - Juan Niñez de la Esc. Elefante Blanco

3 - Arturo Sandoval de Bella Vista



Categoría Sub 14



1 - Valentina Moreyra de la Esc. Elefante Blanco

2 - Melina Sandoval de Bella Vista

3 - Tobias Legar de Bella Vista

4 - Joaquín Zaracho de la Esc. Elefante Blanco



Categoría sub 16



1 - Lucas Aredes de la Esc. Hugo Ricchini

2 - Milagro López de Bella Vista

3 - Breisa González de Bella Vista

4 - Alexander Zaracho



Categoría Sub 18



1 - Noelia Sandoval de Bella Vista

2 - Rollet German de Bella Vista



Categoría sub 20



1 - Luciano Oliva de la Esc. Hugo Ricchini



Categoría Libre



1 - Gonzalo Maidana de la Esc. Hugo Ricchini

2 - Cristian Oliva de la Esc. Hugo Ricchini

3 - Ariel Reinoso de Regatas Corrientes

4 - Nestor Palacio de Bella Vista