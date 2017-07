Vamos A Reunirnos Con Los Vecinos Al Finalizar El Pavimento.

El intendente Víctor Cemboraín pidió a los vecinos paciencia y que permitan terminar la pavimentación de la cuadra para luego reunirse con ellos sobre el mejoramiento en el lugar, Si ellos dicen que no quieren las obras vamos a levantar el equipo y trabajar en otro barrio.-

No era necesario hacer un circo mediático sobre la situación, si la mayoría de los vecinos no quieren un mejoramiento en el lugar nada podemos hacer, estamos en democracia y lo único que queremos es finalizar con la pavimentación que ya comenzó, posteriormente tendremos una reunión con todos los vecinos y si ellos deciden que no quieren hacer nada que el municipio no mejore la calidad de vida vamos a irnos a otro sector de la ciudad, remarco el primer mandatario local.-