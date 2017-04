Los Horarios Del Banco De Sangre Central En El Feriado.

La Institución, dependiente del Ministerio de Salud Pública, da a conocer el servicio que se brindará durante el Día del Trabajador. Atención al donante y estudios de Grupo y Factor Sanguíneo se trabajará de manera normal.

El Banco de Sangre Central, dependiente del Ministerio de Salud Pública, informa los servicios que brindará al público durante el feriado. Cabe destacar, que la Institución se encuentra ubicada por calle Córdoba 1.402 de la Ciudad Capital, para cualquier información se pueden comunicar al teléfono (0379) 4431200/ 4421493 o escribir al Facebook “Banco de Sangre Central de Corrientes”.-Atención al donante: De 7 a 22 horas, los 7 días de la semana. Se trabaja normalmente.-Estudio de Grupo y Factor Sanguíneo: Lunes a viernes, de 7 a 22 horas, y sábado de 7 a 12 horas. Se trabaja de manera normal.-Entrega de informes y protocolos: Lunes a viernes, de 9 a 20 horas, y sábado de 9 a 12 horas. No habrá atención al público el lunes 1/05.-Laboratorio externo: Lunes a viernes de 7 a 9 horas. No habrá atención al público el lunes 1/05.-Medicina transfusional y urgencias: Lunes a viernes de 7 a 13 horas. No se atenderá al público el lunes 1/05.