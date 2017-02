Más De 200 Futbolistas Participan Del Torneo De Verano 2017.

En el Complejo Polideportivo Municipal de Santa Rosa, comenzó el fin de semana el Torneo de Verano 2017 organizado por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad y la Liga Santarroseña de Fútbol. El viernes 3 y domingo 5 de enero se jugaron la 1° y 2° fecha del Torneo de Veteranos (mayores de 35), así como partidos amistosos de la Categoría SUB 16 y SUB 12.

El Torneo reúne a más de 200 jugadores de futbol entre mayores de 35 años y chicos de las categorías SUB 16 y SUB 12, quienes por el momento juegan partidos amistosos con expectativas de completar el cupo para un torneo. Los partidos son arbitrados por Alcides Frutos, Fabián Ayala y Miguel Sanabria.Este miércoles 8, a las 20 horas, habrá una nueva reunión de delegados de los clubes y delegados de los equipos SUB 16 y SUB 12.TORNEO DE VERANO 2017 (Veteranos)VIERNES 3: 1° FECHA (Resultados)Deportivo Llamarada 1 vs. Leyenda de Manchester 1La Curva 4 vs. Tercera Unida 4Libre: Juventud Unida.DOMINGO 5 – 2° FECHA (Resultados)La Curva 2 vs. Deportivo Llamarada 0Juventud Unida 2 vs Leyendas de Manchester 4Libre: Tercera UnidaVIERNES 10 – 3° FECHA (Anticipo)Tercera Unida vs. Juventud UnidaLeyendas de Manchester vs. La CurvaLibre: Deportivo Llamarada