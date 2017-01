10 Puntos Claves Para Los Empleadores: Primer Empleo Para Jóvenes "Peteiha Trabajo".

El 28 de diciembre ha concluido la primera etapa de “prepostulacion” del programa “Peteiha Trabajo”. La misma les brindaba herramientas que facilitarían su inserción en el mundo laboral, y tuvo una extensión de 16 hs. En la misma 200 jóvenes han asistido y culminado satisfactoriamente dicho periodo de preparación.

Actualmente se encuentra vigente la etapa de “postulación”, la misma se extiende hasta el 16 de enero, en la que los jóvenes (postulantes) deberán salir a buscar empleo. Es por ello que seguidamente se detalla información a tener en cuenta para los futuros empleadores de los postulantes del programa “Peteiha Trabajo”.-

El Programa está regido por la Resolución N°382/2015 del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, aprobada por el Sr. Gobernador Ricardo Colombi mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia n° 2185/2016.

Tiene por objeto facilitar la transición hacia el empleo formal de jóvenes desempleados, sin experiencia laboral relevante, mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo de empresas o empleadores privados con la finalidad de desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades similares a las que se requieran para desempeñarse en ámbitos laborales y que aumenten la empleabilidad del beneficiario.



2-¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Pueden acceder al Programa "Peteiha Trabajo" los jóvenes de ambos sexos, de 16 a 25 años de edad inclusive, desempleados, sin experiencia laboral y registren domicilio en el municipio de la Provincia de Corrientes donde se postulen.



3-¿Cómo participan las empresas y qué obligaciones asumen?

Las empresas participan como capacitadoras, tomando a los beneficiarios en alguna de las modalidades establecidas en el programa, entrenándolo y certificando, junto a la autoridad de aplicación, la formación otorgada.

Durante la ejecución del Programa, la autoridad de ejecución del mismo supervisará el cumplimiento de sus obligaciones tanto por parte del beneficiario como por parte de las empresas, pudiendo dar de baja como tales en caso de incumplimientos.



4-¿Qué empresas pueden ser capacitadoras?

Pueden ser capacitadores, las personas físicas y jurídicas en general del ámbito privado de la Provincia de Corrientes, cualquiera sea su actividad económica, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar inscriptas regularmente en los organismos nacionales, provinciales y municipales de carácter tributario y de la seguridad social;

b) No haber efectuado despidos de más del veinte por ciento (20%) del total de sus trabajadores en un período no inferior a los seis (6) meses a la fecha de lanzamiento de cada etapa del Programa;

c) No sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral -bajo cualquier modalidad- por beneficiarios del Programa;

d) No poseer sanciones pendiente de cumplimiento en el REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación



5-¿Quiénes NO pueden ser empresas capacitadoras?

No pueden ser capacitadores las personas jurídicas de carácter público definidas como tales en el artículo 146 del Código Civil y Comercial, ni las instituciones educativas públicas de gestión privada, excepto por tareas no docentes por las cuales no perciban aportes del Estado.



6-¿Cuáles son las modalidades ?

Los capacitadores pueden incorporar beneficiarios en cualquiera de las 2 modalidades:

a) Modalidad Entrenamiento para el Trabajo (EPT):

1.- La duración es de 6 meses

2.- Sin ningún costo para la empresa

3.- No genera relación de dependencia entre el beneficiario y el capacitador ni entre éste y el Estado Provincial.

4.- Carga horaria: será de 4 horas diarias o 20 horas semanales,

5.-Gozarán de igual régimen de licencias y franquicias horarias que los trabajadores del capacitador y tendrán las mismas obligaciones.

6.- Viáticos: En los casos que corresponda y en igualdad de condiciones con los trabajadores de su empresa, el Capacitador deberá abonarle una suma estímulo equivalente a los complementos que deba pagar a su personal por transporte, viáticos u otros.

b) Modalidad Contrato por Tiempo Indeterminado (CTI):

1.- Se establece una relación laboral formal entre la empresa capacitadora y el beneficiario.-

2.- La empresa puede sumar los beneficios que establece la ley 26.476 y 26.940 de regularización laboral

3.- La duración del apoyo económico del Estado es de 12 meses.

4.- El empleador capacitador descontará del sueldo neto (de bolsillo) del beneficiario empleado, la asignación que éste perciba del Programa.

5.- La carga horaria y sueldo será la que corresponda según el régimen legal aplicable a la rama de actividad.





7-¿qué cantidad de beneficiarios de peteiha trabajo se puede incorporar?

Las empresas capacitadoras podrán incorporar una cantidad determinada, en función de los trabajadores registrados en la provincia de Corrientes, según el número y porcentajes siguientes:

CANTIDAD CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

DE EMPLEADOS EPT CTI

Ninguno 1 sin

1 a 5 2 cupo

6 a 10 hasta 3 fijo

11 a 25 hasta 4 (sin limite

26 a 50 hasta 20% del plantel en la

más de 50 hasta 10% del plantel incorporación)



8-Respecto a la modalidad CTI ... el Gobierno Nacional está implementando diferentes acción de promoción del empleo y de regularización del trabajo precario. ¿Debe la Empresa optar por uno u otro o, por el contrario, pueden sumarse ambos beneficios?

Los programas nacionales no son incompatibles con el Programa "Peteiha Trabajo".

Por ello pueden sumarse los beneficios de cualquier acción del Ministerio de Trabajo y Seg. Social de la Nación, como -por ejemplo- los de las leyes 26.476 y 26.940, de regularización laboral con los otorgados por Programa "Peteiha Trabajo", en la modalidad CTI.



9-¿Cuál es la relación jurídica entre el beneficiario en modalidad EPT y la empresa? La condición de beneficiario del Programa "Peteiha Trabajo", bajo la modalidad entrenamiento, no genera relación laboral entre el capacitador participante y el beneficiario, ni entre éste y el Estado Provincial. Los beneficiarios antedichos contarán con un seguro de cobertura de accidentes personales pagado por el Estado Provincial.



10-¿Hay un horario fijo de trabajo para los beneficiarios o límite en las tareas de formación?

Los procesos y acciones de capacitación y entrenamiento en ambientes de trabajo tendrán una duración acorde a la modalidad elegida. La carga horaria se desarrollará preferentemente de lunes a viernes y en jornada diurna, con excepción de aquellas actividades que sólo puedan cumplirse en días inhábiles y en jornada nocturna, en tanto no involucre a menores de edad.

En ningún caso se desarrollarán tareas calificadas como penosas, riesgosas o insalubres.