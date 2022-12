El lunes 19, a las 19, Comunicaciones recibirá en su estadio a Obras en una nueva jornada de la Liga Nacional de Basquetbol. El aurinegro viene de ganarle a Boca de visitante por 107 a 102 mientras que su rival perdió con Unión en Santa Fe en el inicio de la gira por esta parte del país. Los árbitros para el partido del lunes serán Daniel Rodrigo, Sergio Tarifeño y Leonardo Mendoza.

Comu buscará el lunes por la tarde-noche volver a ganar para cerrar así un año que no ha sido de lo mejor en el inicio de la Liga Nacional. El local ya no contará con Noah Allen que dejó el equipo y volvió a los Estados Unidos, ni con Eduardo Vasirani que tiene un desgarro en el gemelo derecho y no estará hasta el reinicio de la temporada.Obras viene de caer en Santa Fe con Unión por 86 a 77 y cortó una racha de 10 victorias consecutivas. El tachero llega con 12 partidos ganados y 4 perdidos en la competencia.El valor de las entradas será de 700 pesos la platea y 500 la popular.La palabra de Bueno

El jugador de Comu que tuvo un buen desempeño en el partido con Boca (21 puntos) señaló “en lo personal fue un bueno tener un partido como el de Boca, venía con un bajón, pero esto da revancha siempre hay oportunidades para levantarse de nuevo y que mejor como fue el partido con Boca que está armado para estar arriba”.Más adelante dijo “tenemos el objetivo claro de formarnos como equipo y tratar de leer nuestras ventajas y a tener un buen juego. Con Boca lo hicimos y me gustó mucho ese camino que tomamos”.“Nos encontramos con un escenario muy diferente a lo que pensamos en la pretemporada pero ahora tenemos un desafío que afrontar entre todos, conformarnos como grupo y tratar de que en los próximos partidos podamos marcar el camino que Leo nos trata de inculcar que es jugar agresivo, tratando de salir adelante. Somos un equipo que tiene goleo y frente a Boca hicimos un buen partido así que vamos a tratar de cerrar bien el año en el partido frente a Obras que viene bien encaminado” dijo el jugador aurinegro.