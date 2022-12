Comunicaciones viajará a la 1.30 de la mañana con destino a Buenos Aires con el fin de afrontar una nueva gira en el marco de la Liga Nacional de Básquetbol.

El aurinegro enfrentará el sábado a las 21 a Platense, mientras que el lunes se medirá con Boca en “la bombonerita” desde las 21.10.Leo Hiriart asumió el pasado sábado como Director Técnico. El rosarino dio los primeros pasos junto al equipo de cara a lo que está última parte de 2022 en la competencia. Comu una vez que vuelva de esta gira cerrará en Mercedes el 19 de Diciembre frente a Obras.Hiriart realizó las primeras prácticas con el fin de darle al equipo algunos lineamientos característicos de su conducción.El flamante técnico de Comunicaciones habló de su llegada a la ciudad y lo observado en los primeros contactos con el plantel. "Más allá de ser delicada la situación por el bajo porcentaje de victorias, todavía hay tiempo, buenas individualidades y equipo. Lo importante es que el equipo está bien, está sano. Hay buena predisposición, compromiso y todo eso se vio reflejado en el último partido con Comodoro que a pesar de la mala el equipo demostró que está sano y por eso se consiguió la victoria".Respecto a lo que viene detalló, "ahora viene la gira por Buenos Aires sabiendo que lo ideal o lo que mejor le hace a la cabeza es ir pensando partido a partido. Solo Platense el sábado y volver a tratar de tomar esto como que el equipo lleva dos victorias en 13 partidos o que ha ganado dos de los últimos tres. O sea, lo importante será alargar ese buen sabor de boca positivo. Me parece que estamos en condiciones" remarcó Hiriart.

En los primeros días el DT se nutrió rápidamente de la información del equipo con la idea de hacer un diagnóstico para rápidamente comenzar a trabajar. "Yo creo que hay cosas que no hay necesidad de cambiar, y otras cosas donde yo le daré mi impronta al equipo. No tanto en el sistema, sino en el modo de conducir al equipo. Pero en definitiva hay que resolver con los recursos que se tienen tratando de cambiar a futuro si es necesario y evaluando que se puede cambiar gestionando la realidad, en el día a día. En ese contexto creí que me iba a encontrar con un panorama un poco más negativo y sin embargo están dadas las condiciones tanto institucionalmente como a nivel equipo para salir rápido de esta situación".

"Este es un equipo que a priori por presupuesto y los nombres bajo ningún punto de vista debería ocupar la posición que ocupa, pero como esto es deporte y sino ganaría el que más plata pone o mejores jugadores tiene, insisto en que hay que gestionar la realidad para poder subir en la tabla. Acá lo importante es seguir ganando eso es lo que va a generar una tranquilidad una recuperación en la confianza y a partir de ahí hay que atacar para ver el cómo. La defensa del equipo no es buena y a partir de ahí el equipo no disfruta de meter puntos de contraataque y después hay una situación que vayamos a jugar 5 contra 5 y el goleo sea de los tres de abajo. Así que esos datos estadísticos numéricos deben ser rápidamente modificados con una dinámica diferente que intentare darle al equipo inmediatamente" sostuvo el nuevo entrenador aurinegro.Uno de los defectos de Comu ha sido el aspecto defensivo y a la hora de corregir esto Hiriart se mostró muy claro. "Yo le puedo decir a un jugador, dale tenés que defender, pero después está en la persona que se escoge para esa situación si es un jugador con las características defensivas u ofensivas. Nosotros tenemos un perímetro que tiene que tener mucha más contracción a la defensa, no porque alguno no lo haga sino porque se reunió un perímetro con talento ofensivo que tiene como prioridad atacar y no defender entonces necesitamos que de los tres, dos se sacrifiquen y tengan un mayor apego a la defensa".