En la fría mañana del lunes en el estadio de basquetbol el Club Comunicaciones presentó al cuerpo técnico que estará a cargo del equipo en la nueva temporada de la Liga Nacional y además anunció oficialmente las primeras contrataciones.

Por otra parte la reunión sirvió para dar a conocer el trabajo que se realiza en otras disciplinas deportivas y en la misma, el Presidente anunció que el domingo 4 en horas de la tarde se realizará la inauguración del Polideportivo “Malvinas Argentinas”.

Estuvieron presentes el Presidente Mario Fernández; el Secretario Hugo Sánchez; Tesorero: Danilo Fernández y el ex Presidente y actual Vocal Mariano Mazzoni. Por parte del cuerpo técnico de la Liga participaron de la conferencia el Director Técnico Ariel Rearte, los asistentes Jorge Balbis y Guillermo Saldaña y el Kinesiólogo Héctor Alcaraz. El Preparador Físico Claudio Alvarez se reincorporará en el futuro.

En representación de otras disciplinas que se practican en el “aurinegro” estuvieron, Jorge Pucheta (Fútbol Infanto Juvenil); Victoria Rodríguez (Hockey); Gabriela Basave (Futbol femenino infantil) y Marcos Quiroz (Voley).

El Presidente Mario Fernández en el inicio agradeció la presencia de los medios y anunció que el próximo domingo 4 de Julio se realizará la inauguración del predio deportivo que el club ha construido en la zona norte de la ciudad. El acto se iniciará a las 15.30.

Más tarde hizo uso de la palabra el Técnico del platel de la Liga Nacional quien señaló quien agradeció la confianza “del club Comunicaciones con este cuerpo técnico. Es la cuarta temporada y vamos a transitar la quinta si tenemos en cuanta el final de la primera. Es para nosotros muy importante y la consolidación de un proyecto en el que venimos trabajando hace mucho y en el que los objetivos se van cumpliendo gracias a Dios”.

A la hora de hablar del plantel dijo “estamos trabajando para conformar un buen plantel, competitivo que nos permita estar en una situación de playoff, consolidando a la institución en la Liga Nacional y fortaleciendo el proceso de desarrollo de jugadores jóvenes tanto con el reclutamiento de chicos como con el trabajo de las divisiones menores, con el sector amateur del club para que los jóvenes talentos puedan ser incluídos en el platel de la Liga de Desarrollo para ir gestionando recursos humanos propios”.

Respecto a la conformación del plantel ya están cerradas las contrataciones de “Alejandro Konstadt y Luciano Guerra que van a ser un poco los responsables de la conducción del equipo desde la base; tenemos a Lucas Gargallo que será uno de los perimetrales del plantel y se está trabajando para cerrar a dos jugadores en la posición dos y tres, todavía no lo podemos anunciar pero estamos cerca. Hemos cerrado la contratación de Moses Greenwood un extranjero que va a hacer su primera experiencia en la Liga para el juego interior y está avanzada la contratación de Brandon Walters que es un jugador que hemos fichado el año anterior y por problemas de migraciones nunca lo pudimos traer. También hay muy cerca dos jugadores internos nacionales que no los vamos a anunciar porque no tenemos los contratos aún firmados. Esa es la situación del plantel profesional en un mercado que se nos planteó muy difícil en un comienzo pero que ahora de a poco lo hemos podido ir encaminando y llegar a los jugadores que pretendíamos”

Más tarde los referentes de otros deportes fueron explicando cada uno de los proyectos que están desarrollando activamente en la institución.

Datos de nuevo extranjero

Comu contrató a Moses Greenwood nacido en Estados Unidos el 4 de Febrero de 1997 (24 años). Mide 2.01 y juega como Ala Pivot.

En su última temporada jugó en la Korisliga de Finlandia en el Kouvot, donde promedió 12.7 puntos y 6.2 rebotes.