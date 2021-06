Mostrando ser un equipo compacto, sólido y con muchas variantes Comunicaciones de Mercedes le ganó a San José de Entre Rios por 90 a 75 y se quedó con el cuadrangular jugado en Posadas (Misiones) correspondiente a la zona NEA. Santiago Ibarra fue el goleador del juego con 24 puntos.

A puro gol se inició el primer parcial del juego. Ambos equipos corrían la cancha como medida de ataque. San José apostó en los primeros minutos a meter la pelota en la pintura y le dio rédito hasta que rápidamente Comu ajustó la marca y aprovechó cada pelota para cruzar la cancha a toda velocidad y lastimar de contra. En el aurinegro aparecieron los triples, con Ibarra (3 de 3). Pero San José también encontró los puntos del perímetro con un Quarroz muy encendido (3 de 3). Así el juego mantuvo la intensidad, la paridad y el alto goleo en el cierre del parcial que se lo llevó Comu 27 a 24.

En el segundo cuarto el técnico de Comu, Javier Herrera comenzó a rotar el equipo. Eso no resintió el goleo porque el aurinegro siguió corriendo la cancha, marcado el ritmo del juego y encontrando en Viana el gol de tres. A falta de 6.36, el equipo de Mercedes sacó diez de diferencia (38-28) con un triple de Passone. En Comu siguieron los cambios y los triples también.

El equipo entrerriano no le encontraba la vuelta al juego, el perímetro no funcionaba y la marca de los internos de Comu no permitía el tiro en la pintura. Poco a poco el aurinegro fue estirando la ventaja con goleo repartido de sus jugadores. Sobre el final sacó 14, para cerrar los primeros veinte arriba 52 a 48.

Tras el descanso largo el equipo de San José pareció ensayar una remontada que lo puso a 0 puntos de diferencia. Pero se encontró con un Ibarra encendido que volvió a darle puntos a Comu desde la pintura y el perímetro para establecer la máxima 67 a 48 a falta de 5.20. Una mejor defensa de San José le permitió al equipo entrerriano recortar la diferencia con una corrida de 8-0 y así ponerse a once de diferencia y así cerrar el parcial con Comu ganando por 73 a 62.

En último parcial Comu mantuvo la intensidad defensiva en el inicio y pudo con el correr de los minutos con un buen momento del perímetro sacar 20 de diferencia (86-66). Los cambios llegaron en ambos equipos cuando la suerte ya estaba echada. El aurinegro de Mercedes demostró ser un equipo con diversas cualidades y una intensidad de juego que a la postre le permitieron quedarse con este partido 90 a 75.

Síntesis

Comunicaciones: Bejar 10, Matías Núñez 6, Maeso 9, Ibarra 24, Pividori 6 (f.i.) Farías 5, Passone 5, Rivero 7, Viana 7, Lucas Núñez 6, Llanos 5. DT: Javier Herrera

San José: Leuze 2, Gómez 14, Quarroz 15, Ravina 10, Sinconi 4 (f.i) Denis, Laurido, Silva 10, Cot 2, Jacquet, Alfonso 16, Sinconi 6. DT: José Amden.



Arbitros: Iván Huck y Juan Camaño