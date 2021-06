El Cuadrangular C de la competencia se jugará en Posadas y lo harán Tokio (Organizador), Comunicaciones de Mercedes (primero y el cuarto de División NEA), junto a Social y Deportivo San José y Luis Luciano de Urdinarraín (segundo y tercero de la División Entre Ríos).



El equipo mercedeño viene trabajando desde hace tres semanas para estar de la mejor manera para este compromiso sabiendo que sería un gran logro acceder a otra fase sobre todo porque el plantel está conformado por jugadores de la Liga de Desarrollo que no superan los 23 años. Javier Herrera técnico aurinegro se mostró contento con la preparación que se hizo y destacó que el plantel no tuvo lesionados por lo que pudieron hacer los trabajos como estaban pautados.

Comu viajará a Posadas el lunes por la mañana y por la tarde ya entrenará en la capital de Misiones para iniciar la competencia el martes. Los que viajarán son: Lautaro Pividori, Ignacio Farías, Francisco Llanos, Matías Núñez, Juan Bejar, Mateo Viana, Agustín Passone, Lucas Núñez, Facundo Rivero, Franco Maesso, Santiago Ibarra. Director Técnico: Javier Herrera; Preparador Físico; PF Martín Federico Meza; Utilero Joaquín Blanco; Kinesiólogo: Héctor Alacaráz y Jefe de Equipo: Martín Monzón.



Fixture

El programa de partidos es el siguiente:

Martes 22 de Junio

18 hs - Luciano vs Comunicaciones

20.30 hs - Tokio vs San José

Miércoles 23 de Junio

18 hs - San José vs Luciano

20.30 hs - Tokio vs Comunicaciones

Jueves 24 de Junio

18 hs - Comunicaciones vs San José

20.30 hs - Tokio vs Luciano



La palabra de Bejar

El escolta nacido en Córdoba Juan Bejar, habló en la previa de lo que será el cuadrangular en Misiones.

¿Con que expectativas esperas el cuadrangular por octavos de final?

Con vibras positivas. Cumplimos con el objetivo que nos planteamos como grupo que era clasificar a la siguiente fase del torneo, bajar a uno de los candidatos y ganarle a los equipos de la Liga de Desarrollo. Eso nos animó mucho a pesar de haber caído en la última fecha de la fase regular. Así que nos sentimos con ansias de ir a competir en este cuadrangular.

¿Cómo está el equipo, después de este parate?

Con muchas ganas de jugar, ya con esta semana es la tercera que vamos a tener sin partidos y después de venir con un rodaje bastante seguido en los juegos de la etapa regular tenemos muchas ganas de ir a competir.

¿Se hizo larga la espera, esto influye en el ánimo del equipo?

Tratamos de que no nos afecte. Somos un grupo muy unido y siempre nos alentamos para no decaernos tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo está en su momento más alto anímicamente, completo y con una buena base de juego que vamos consiguiendo todos los entrenamientos.

¿Qué pudieron ver de los equipos entrerrianos?

Son dos equipos muy fuertes, tienen jugadores de gran talla y con experiencia en estas fases del torneo ya que Entre Ríos es una zona muy dura del Federal y también Tokio, que va a ser un rival complicado. Pero nosotros sabemos en donde tenemos que enfocarnos para tratar de ganarles, así que vamos a ejecutarlo dentro de la cancha lo mejor que podamos.

¿Qué significó haber sido uno de los jugadores destacados en la competencia?

Me puso muy contento, me sorprendió ese reconocimiento ya que trato día a día de aportar lo que más pueda para el equipo y no busco logros individuales. Así que cuando me enteré me alegré ya que es un logro grupal más que mío, porque por eso estamos en esta fase del torneo todos juntos.