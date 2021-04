Jugando durante todo el partido un básquet ordenado, dinámico cuando pudo y marcando el ritmo en buena parte de los cuarenta minutos Comunicaciones le ganó a Obras 80 a 62 y pasó a los cuartos de final de la Liga Nacional.

La experiencia sumada a la energía desplegada le permitió quedarse con la serie. El rival del aurinegro será Quimsa. Jordan Adams con 25 puntos fue el goleador del ganador. Fernando Zurbriggen fue el goleador en Obras con 18. Una vez más y como en buena parte de la temporada Mariano Fierro volvió a ser doble figura con 18 puntos y 13 rebotes

Comu jugó un gran primer tiempo. Este partido se pareció más a los de la primera etapa de la Liga que al disputado el viernes por la serie de reclasificación. El aurinegro de Mercedes tuvo en esos primeros 20 minutos un gran trabajo de Fierro, Adams y Arn que le permitieron ir escapándose en el marcador hasta conseguir la máxima que fue de 18 allá cuando corrían los cuatro minutos y medio del segundo cuarto.

En el primer chico los dirigidos por Rearte cumplieron al pie de la letra lo que el técnico les había pedido. Bajar el ritmo del juego y anular a Fernando Zurbrigen que había sido en el primer punto de la serie el jugador desequilibrante. Cargando permanentemente el rebote ofensivo el equipo de Mercedes siempre contó con segundas chances y tuvo en Fierro (10 puntos) y Adams (7 puntos) a los máximos anotadores. Obras no encontraba el gol ni del perímetro, ni metiendo la pelota en la pintura y así el parcial se cerró con Comu ganando 22 a 9.

El segundo período sirvió para que Comu confirmara lo hecho en el primero. La defensa apremiante sobre Zurbriggen siguió dando rentas al aurinegro tal es así que el MVP de la temporada regular recién consiguió sus primeros tres puntos cuando faltaban 3.41. Arn muy metido en el juego fue desequilibrante en los primeros cuatro minutos y luego con goleo repartido y encontrando el tiro de tres con Cantero, Bejar y Fierro, Comu fue estirando las diferencias para cerrar arriba en el marcador 43 a 26.

Obras mostró otra cara en el tercer cuarto. Fue más intenso tanto en defensa como en ataque y encontró en Alejandro Zurbriggen la vía de gol para empezar a recortar la diferencia. Como contrapartida Comu no tenía gol. Cuando promediaba el parcial Obras se puso a 9 y fue el momento en el que Rearte pidió tiempo muerto para acomodar las cosas. Bras se venía y no había reacción. Sin embargo un pasaje de Williams anotó dos puntos y después metió una tapa para sacar un contragolpe que comandó Gerlero y definió Fierro le dieron al equipo de Mercedes otra vez una diferencia de 13. Obras ya no tenía el protagonismo de los primeros minutos pero seguía en juego y Comu con su andar tranquilo y respetando su juego cerró el cuarto arriba 57 a 46.

La aparición de Adams en el último período le dio a Comu la tranquilidad para seguir manejando el partido. Cantero manejaba el balón con criterio y el americano ejecutaba bien acompañado siempre por Fierro y Battle. La conjunción de experiencia y energía y el juego ordenando le dieron la posibilidad de ir marcando el camino para quedarse con el juego. Obras siempre estuvo en juego pero no le alcanzó.

Cuando Cantero dejó la cancha fue Adams el que se hizo cargo de subir el balón y con cinco puntos seguidos terminó de definir el partido que se cerró 80 a 62.

Gran triunfo de Comu que ahora espera nada más y nada menos que a Quimsa el número uno de la temporada regular.

Síntesis

Comunicaciones: Adams 25, Fierro 18 , Battle 3, Cantero 3, Gerlero 12 (f.i.) Arn 10, Bejar 3, Pividori , Williams 6. DT: Ariel Rearte

Obras: A. Zurbriggen 13, F. Zurbriggen 15, Barbotti 1, Valussi 6, Berra 2 (f.i.) Serres 6,Respaud; Flores, Andrade 4, Leite Costa, Lemos; Chaine 12, Peña 3. DT: B. Murphy.

Parciales: 22/11;21/15 (43/26);14/20;23/16 (80/62).