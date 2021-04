El viernes desde las 20 en su estadio Comunicaciones recibirá a Colón de Corrientes por la sexta fecha del Torneo Federal, Región NEA. El juego será dirigido por Julio Vásquez y César Bajeneta. El Comisionado Técnico será Omar Mónaco.

La novedad en esta oportunidad es que se jugará sin público debido a la situación epidemiológica a nivel país, a raíz de la segunda ola del Covid-19. La determinación la tomó Comisión Directiva de Comu que decidió que a partir de esta fecha los partidos que el equipo juegue de local por el Torneo Federal no tendrán presencia de espectadores.

El partido tiene vital importancia para los dos equipos. El local que viene de ganar en Oberá (84-77) buscará afianzarse entre los cuatro primeros que clasifican para la próxima instancia.

Franco Maeso: “El objetivo es meterse entre los cuatro primeros”

Franco Maeso viene encontrando la regularidad de otras temporadas y fue el máximo anotador con 22 puntos y 7 rebotes. El marplatense habló de la realidad del equipo destacando que “somos un equipo largo en el que somos 10 o 11 jugadores que podemos jugar todos. En los primeros partidos en alguno me toco jugar más, en otros menos, pero en los últimos dos juegos me sentí muy cómodo. Javier (Herrera) el entrenador y el equipo me dieron mucha confianza y la verdad es que se han dado buenos partidos de equipo y en lo individual”.

Hizo un paralelismo de los que es jugar Liga de Desarrollo y el Federal remarcando que “esto es un paso más que la LDD, es una experiencia muy linda. No es lo mismo jugar contra chicos de tu edad todos los días que jugar contra gente mayor. Es más exigente, es más fuerte. Es un torneo diferente en el que se nota que somos un equipo joven en el tema del arbitraje y roce con los más grandes, así que está muy bueno. La Liga de Desarrollo también está muy buena pero esto es más profesional”.

Respecto al equipo dijo “varios venimos de la LDD y otros se han incorporado y que juegan muy bien y con muchos minutos. De a poco nos vamos adaptando, como te decía es un equipo muy largo, tiene mucho protagonismo ellos cinco, nosotros los que venimos del año anterior también. Ahora se sumó Fran (Llanos) que estaba el año pasado. Nos vamos sintiendo más cómodos y se nota que nos vamos conociendo más”.

“Nosotros siendo un equipo joven de Liga de Desarrollo la parte donde más ventaja tenemos que sacar es en lo físico”, dijo “tenemos que correr la cancha y defender intenso. Estamos teniendo un poco de mala suerte con las lesiones así que nos viene bien lo que decía de tener un equipo largo. Pero más allá de todo seguimos compitiendo y ganado”.

A la hora de hablar de los objetivos que tiene el equipo fue claro, “el primero es meterse entre los cuatro, mientras más arriba podamos terminar mucho mejor pero sobre todo jugando bien. Nosotros casa partido queremos jugar mejor que el anterior y si podemos quedar primeros mejor. Pero el primer objetivo es meternos entre los cuatro jugando bien” destacó el ala-pivot nacido en Mar del Plata.

Respecto a Colón dijo en el final, “es un muy buen equipo que tiene el mismo récord que nosotros así que si les ganamos nos vamos a acomodar muy bien, terceros o segundos así que es una gran oportunidad”.