Robert Battle se prepara para dar batalla en una nueva serie de play off en la Liga Nacional. El pivot cercano a cumplir los cuarenta años se recupera de una distensión en Mercedes con Comunicaciones mientras observa quien será el rival en esta nueva etapa.

Los de Mercedes Corrientes viajarán el sábado 14.30 a CABA para esperar el partido del lunes sin saber el rival, con el interrogante de lo que pase en el juego entre Hispano y Quimsa que definirá el puesto 11°. Si ganan los del sur del país el cruce, al mejor de tres, será con Gimnasia de lo contrario Obras.

Más allá de esto para Battle esta no es una temporada más. Allá por noviembre recibió el llamado de Ariel Rearte y pronto alistó sus cosas para viajar a la Argentina y darle una mano a Comu que tenía problemas con la llegada de sus pivots. Su regularidad en el juego y su aporte de líder positivo le dieron la confirmación para el resto de la temporada.

Tras el entrenamiento de la noche Battle dejó su impresión respecto a la clasificación del equipo a los octavos de final. “Para mí era la vida, yo no sé lo que es no vivir los play off. Por el trabajo, por los equipos en los que he jugado por la bendición de Dios yo no sé qué es eso. En 18 años (arrancó la Liga con Conarpesa 2004/05)) nunca falté. Así que estoy muy contento por eso y por haber venido acá a ayudar al equipo para conseguirlo. Es una gran posibilidad. Uno tiene que entrar para tener chances y ahora las tenemos. Ahora todos somos iguales y vamos a ver quién es el mejor equipo”.

“La verdad es que estamos muy contentos por poder entrar en los play off –dijo- venimos jugando bien y estamos con mucha confianza para lo que viene. Por suerte la preparación va bien y vamos a ir el lunes para comenzar una temporada nueva. Ya hicimos todo para llegar a esta etapa que tenemos que dividir en metas cortas, ahora son tres juegos de los que tenemos que ganar dos”.

Al respecto del posible rival remarcó “a nosotros nos da lo mismo, nosotros tenemos que salir y jugar bien, como nosotros sabemos y preocuparnos por nosotros. Cuando sepamos con qué rival jugamos se estudiará para saber que conceptos tenemos que imponer y que estrategias llevar a cabo. Ahora estamos enfocados en jugar bien al básquet y mantener la constancia durante todo el juego”.

Comu tuvo en la etapa regular “lagunas” que lo llevaron a perder partidos que parecían ganados. Al respecto sostuvo “hay dos cosas que nos permitieron mejorar la regularidad. Tener el equipo completo y seguir trabajando mucho. Eso nos permitió jugar bien pero lo que falta para mí que eso sea más constante. Todos los equipos tenemos esas partes del juego donde los errores parecen llegar en cadena. Pero fuera de eso nosotros estamos bien y haciendo todo lo mejor para estar listos para el partido del lunes”.

En el final tuvo palabras de agradecimiento para la gente de Mercedes, “que nos bancó siempre pese a que el inicio fue muy duro. Ahora solo pido que nos sigan apoyando desde lejos porque los vamos a necesitar a todos. Vamos a ver donde quedamos”.