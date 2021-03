Comunicaciones consiguió una muy buena victoria frente a Regatas Corrientes por la tercera fecha del Torneo Federal Zona NEA. Le ganó 81 a 73 y así consiguió el primer triunfo en el Torneo. Matías Núñez fue el jugador desequilibrante en el equipo de Mercedes.

Buen comienzo de Comu con un triple de Bejar y una caída de Núñez para ponerse 5-0. Regatas encontró el gol con Marcón y Gauto y recortó la diferencia, sin embargo Comu con Matías Núñez enfocado al aro encontró la máxima de 8 (14-6).

A falta de 2.35 Comu se pasaba bien la pelota y encontraba en la pintura a Maeso y en el contragolpe los puntos para alejarse y ponerse arriba 24 a 11. A eso le agregaba una buena defensa que le permitía correr la cancha. Monzón con un triple recortó la diferencia, que se amplió tras el buen ingreso de Viana que sumó un triple y dos simples para poner el partido 29 a 14. Un doble sobre el final le permitió a la visita sumar dos y cerrar el parcial 29 a 16.

En el inicio del segundo cuarto, el local siguió mostrando una defensa ordenada y apremiante que le dio resultado. A falta de 7.34 ganaba 34 a 18. Los triples llegaban con fluidez y Comu manejaba el juego ante un Regatas que no encontraba la manera de recortar la diferencia. Cuando promediaba el parcial el local ganaba 41 a 18. Calvi pidió tiempo muerto y buscó cargar el juego en la pintura con Destorel y Rey.

No alcanzó porque Comu siguió castigando desde el perímetro y consiguió la máxima 45 a 22. Matías Núñez siguió siendo un problema sin solución para la defensa correntina. Así el aurinegro reafirmó su liderazgo en el juego y lo cerró arriba 48 a 26.

El tercer cuarto se inició con una corrida de Comu de 6-0. Siempre respondiendo en defensa y corriendo la cancha el aurinegro mantuvo la supremacía. Pero Regatas mejoró la defensa y encontró un parcial de (7-0) lo que motivó el rápido tiempo muerto de Javier Herrera para ajustar lo que no estaba haciendo bien el equipo. A falta de 3.46 Regatas siguió recortando la diferencia y se puso 59 a 44. La presión de la visita bien arriba siguió dando resultados. Ya Comu no tenía fluidez y no encontraba los tiros cómodos.

Con un parcial de 22 a 14 en el cuarto, Regatas se puso en juego y el final fue 62 a 48.

En el inicio de los últimos diez minutos, Comu volvió a meterse en el juego. Un recupero con triple de Viana lo alejaron en el marcador, pero rápidamente la presión puso a Regatas a doce. Otro triple del libreño puso a Comu arriba por 17 (69 a 52) a falta de 7.49. Matías Núñez volvió a ser desequilibrante en el local pero el “remero” no se rindió y volvió a ponerse a 14 promediando el parcial. Bajó el ritmo el aurinegro y estiró las posesiones pero el equipo de la Capital correntina siguió achicando la diferencia. A falta de 1.31 se puso a 7 (78-71). Con una tapa de Rivero el aurinegro recuperó el balón a falta de 45 segundos y encaminó el triunfo por 81 a 73.