Santiago Ibarra llegó a Comunicaciones para disputar esta temporada de la Liga Nacional. Vive con intensidad esta nueva etapa de entrenamientos a la espera de poder darle al equipo la energía que sus jóvenes 22 años le pueden aportar.

¿Por qué elegiste venir a Comunicaciones?

Elegí venir a Comunicaciones porque me habían comentado que es un buen lugar, que se hacen las cosas bien y necesitaba un cambio de aire. La verdad que en este lugar tenemos todo a disposición para que los jóvenes nos podamos seguir desarrollando y estoy muy contento por eso. Además el armado del equipo me motivó mucho para llegar acá.

En tu corta trayectoria ¿has pasado por varios clubes donde te fuiste formando?Jugué en Obras desde los 15 años, allí siendo juvenil jugué para Villa Mitre el TNA que fue como una fusión entre los dos clubes. Además el anteaño me fui a préstamo a Atenas de Carmen de Patagones para seguir ganando experiencia.



¿Cómo te recibieron tus nuevos compañeros?

Excelente, estoy muy contento con el grupo de jugadores y cuerpo técnico, se nota que son buena gente y no me está costando adaptarme por suerte, eso es muy importante.



¿Qué le podes aportar al equipo?

Al equipo creo que le puedo aportar juventud, es un equipo de jugadores mayores con mucha experiencia y capaz pueda dar una mano corriendo y aportando más energía.



¿Conocías Mercedes, cómo te vas adaptando a la ciudad?

Me estoy adaptando bien, todavía no recorrí mucho, pero se nota que es un lugar tranquilo y la gente buena, además vivo con José Montero que jugamos juntos la temporada pasada en obras y se me hace más fácil adaptarme.



¿Cómo te sentís en estos primeros días de trabajo de pretemporada?

Bien, la realidad es que estoy muy feliz de poder volver a entrenar, de poder hacer lo que nos gusta, de a poco vuelvo a ir agarrando ritmo y sintiéndome mejor para lo que se viene.



¿Hay mucha diferencia de aquellas prácticas normales a estas en la que convivimos con el Covid 19?

Si, la verdad que cambia porque hay protocolos nuevos que cumplir y cuidarse más que antes, pero haciendo las cosas bien no es un problema.



Hay que agradecer porque tuvimos la posibilidad de volver a entrenar que no es fácil en esta situación que estamos pasando.



¿Qué pensás de la nueva y obligatoria forma de disputa de la Liga?

Me gusta la nueva forma, creo que es lo más seguro para nosotros y para la gente que nos rodea, va a ser una burbuja muy dura y larga con muchos partidos en pocos días, así que tenemos que estar preparados para lo que se viene