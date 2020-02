Comu mantiene el ritmo de los entrenamientos pensando en el juego que disputara el miércoles frente a Boca previo a la gira que realizara por las capitales de Corrientes y Formosa. En la mañana del lunes volvió a entrenar con la sola ausencia de Selem Safar afectado al seleccionado nacional que el domingo le ganó a Venezuela en Caracas. En las próximas horas se reintegrará al plantel para estar disponible el miércoles cuando Comu reciba a Boca desde las 21.

Junior Cequeira habló del descanso que tuvieron y lo que viene. El base chaqueño señaló “la verdad es que pudimos descansar unos días que es lo importante. En este 2020 hemos tenido bastantes días entre juego y juego algo que no había sucedido en el comienzo de la Liga y esto de la ventana nos ha venido bárbaro para que cada uno pueda descansar, despejarse un poco y ahora volver con esta seguidilla importante de juegos muy difíciles en este tramo final de competencia. Parece que queda mucho pero a la vez es poco así que todos los equipos están buscando posicionarse y ser regulares. Creo que tenemos un lindo partido con Boca acá para seguir defendiendo nuestra casa y después salir a una gira difícil como la de Corrientes y Formosa”.

Más allá de los momentos esa gira siempre ha sido complicada para Comu. Al respecto señaló que “es una gira difícil y a diferencia de otros años van a ser cuatro partidos seguidos (26,28, 2 y 4) así que esperemos que el clima nos acompañe a favor que no esté tan pesado y eso será bueno para la recuperación nuestra. Somos un equipo que jugamos muy intenso pero que rotamos mucho también así que lo importante es estar bien y completo el equipo para que el cuerpo técnico pueda tener a todo el plantel a disposición”.

El último juego con Quimsa fue un mojón si se quiere en la campaña de Comu en esta temporada. Para el capitán de Comu estos son juegos que se dan “esta Liga es así, Quimsa es un rival muy regular e intenso pero desde que arrancó el partido nosotros marcamos lo que queríamos hacer con una defensa dura y con una ofensiva positiva. Así que dejar a un equipo como Quimsa en 19 en el primer tiempo no es poca cosa, le sacamos casi cuarenta puntos y ahí el partido se terminó. Pero bueno son noches, no hay un diferencia así entre uno y otro pero bueno cuando a vos te sale todo y el otro no tiene una noche buena sacas una diferencia así. Pero fijate que Quimsa a las 48 horas fue y le ganó por 20 Regatas en Corrientes. Eso marca como esta nuestra competencia y que nosotros hicimos esa noche un gran trabajo”.

Esta etapa de la competencia marca para los jugadores un momento especial en cuanto a lo físico y no es la excepción para Junior. “Estoy bien, mucho mejor. Son muchos partidos y la Liga es muy dura pero me siento bien y hace tiempo a disposición del entrenador para estar. El otro día tuve un susto grande en Concordia porque me golpee la otra rodilla (no la operada) y se me quedó dormida la pierna. Tenía la impotencia de querer jugar pero también no era necesario arriesgar por eso se decidió que no juegue con Libertad y así jugar como lo hice con Obras y Quimsa”