El miércoles a las 19 el plantel de Comu volvió a las prácticas con la salvedad de Selem Safar que esta con la selección Argentina y los extranjeros Novar Gadson y Chaz Crawford que viajaron a Estados Unidos y se incorporarán en las próximas horas. Tras el gran triunfo obtenido frente a Quimsa gran parte del equipo aprovechó los días otorgados por el cuerpo técnico para reponer fuerzas.

El equipo tendrá una dura exigencia ya que jugará cuatro partidos en ocho días. Primero con Boca de local el miércoles próximo (26) y luego en la exigente gira a realizar por Corrientes (Regatas y San Martín) y Formosa (La Unión).

Rearte: “Hay una sola manera de jugar y es al máximo”

Para el Director Técnico del aurinegro Ariel Rearte “Estos días fueron importantes para despejarse, descansar y tomar fuerzas para el último tramo de la competencia. El partido con Boca de local va a ser muy complejo y después una gira que pueden ser fundamentales para terminar de meternos en la lucha de los mejores del torneo. San Martín y Regatas son dos equipos que están entre los ocho como nosotros y La Unión es un equipo que se quiere recuperar, que tiene un plantel importante y armado para estar entre los ocho que quieren jugar play off. Son cuatro partidos que nos pondrán en situaciones diferentes y complejas. Este es un mini bloque de juegos complicados que tenemos de acá al final de la temporada”.

Respecto al partido soñado con Quimsa señaló “fue de lo mejor que hemos hecho, creo que pusimos al mejor equipo de la competencia en una situación muy incómoda desde nuestra defensa, los pudimos desequilibrar en el juego y emocionalmente. Fuimos muy superiores en ese partido porque no habíamos jugado con Obras en este nivel y creo que el rival tampoco se esperaba que lo hagamos así.

Logramos dominar al que viene siendo el mejor equipo de la competencia en los últimos seis meses, ojalá que sea el inicio de una meseta de rendimiento que la podamos sostener y que podamos seguir creciendo en el nivel individual y colectivo más allá del momento del momento, del score o del resultado final del juego”.

Consultado sobre si hay una manera de jugar en este momento de la competencia y otra para losplay off destacó “yo creo que hay una sola manera de jugar y es al máximo y enfocado en el rendimiento de la acción que te toca ejecutar en ese momento. Creo que cuando uno piensa de acá dos meses pasa más seguido lo que paso con Obras que no pudimos encontrar el hilo del partido y cuando jugas con los dientes apretados más seguidos pasa lo que nos pasó con Quimsa, así que creo que hay que enfocarse día a día, en lo que nos toca hacer hoy y en el próximo partido con Boca y no mirar mucho más allá de eso”.



Respecto al momento de la competencia el técnico de Comu destacó que “creo que Quimsa ha jugado mejor que todos, Gimnasia y San Lorenzo vienen muy cerca y prendidos y después hay un lote de diez u once equipos que están jugando para meterse entre los ocho que jugarán los play off por el campeonato y un grupo de cinco equipos que están luchando para salir del fondo y en el medio hay un grupo que se armaron para internar jugar play off y que no encuentran en rendimiento pero que todavía tienen la mitad de la parte regular para poder encontrarlo.

El nivel de juego no es el mejor, no se está jugando lindo pero a medida que el torneo avanza se irá mejorando, los equipos encontrarán su dinámica. Eso va a levar a que la tabla se acomode y que cada uno tenga su lugar que le pertenece en la competencia, porque si hay algo que ocurre todos los años es que al tabla se va acomodando hacia el final del torneo”.



Sobre la regularidad individual de Comu sostuvo en el final de la charla “creo que todavía estamos con mucho por mejorar. Individualmente hay jugadores que pueden dar mucho más y eso trasladado a lo colectivo significará crecimiento, porque el equipo está jugando con mucho sentido colectivo pero cuando logremos que individualmente cada uno de los ellos se sienta cómodo, en plenitud y con confianza vamos a volver a encontrar un rendimiento óptimo como los que tuvimos creo en los primeros partidos de la Liga”.