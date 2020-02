Comunicaciones retomó el domingo una nueva etapa de entrenamientos de cara a lo que será el choque con Quimsa el próximo viernes a las 21. Ese mismo día por la noche los jugadores junto al cuerpo técnico analizaron un video y luego se llevó a cabo la práctica.

El lunes los entrenamientos se realizaron por la mañana de manera g

lobal y por la noche los jugadores ajustaron técnicas individuales.

Uno de los que en este 2020 va encontrando su lugar en el equipo es Chaz Crawford. El pivot norteamericano que promedia 7,2 puntos, 7,4 rebotes en 22 minutos hizo referencia de su actualidad en el equipo.

¿Cómo estás viviendo esta etapa en Comunicaciones?

Me gusta vivir en Mercedes, la ciudad es pequeña, la gente es agradable.



Hace poco cumpliste 200 partidos en la Liga, ¿te sentís comodo en esta competencia?

Sí, me siento cómodo en esta liga. He jugado aquí durante algunos años, es una muy buena competencia. La liga es una de las ligas más duras del mundo.



Con la experiencia que tenés en este torneo, ¿para qué está Comu esta temporada?

Creo que Comu con la experiencia que tenemos y el entrenamiento podemos hacer algunas cosas muy buenas. Tenemos el talento y los jugadores, solo tenemos que unirlo todo.



Se viene el partido con Quimsa ¿Cómo crees que será?

Creo que el partido con Quimsa será difícil. Tienen un muy buen equipo. Quimsa tiene el mejor récord de la Liga ahora. Pero creo que también tenemos un muy buen equipo y el partido será muy competitivo.