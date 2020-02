Comunicaciones jugará el viernes en Mercedes frente a Obras en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido se iniciará a las 21 y los árbitros serán Juan Fernández, Ariel Rosas y Roberto Smith. El valor de la entrada será de 180 pesos.

El aurinegro mercedeño viene de una gira positiva en la que venció a Estudiantes de Concordia y a Libertad de Sunchales. Actualmente tiene 19 partidos jugados y 13 ganados. Se ubica en el puesto cinco de la tabla. Lleva siete partidos seguidos sin perder, cuatro de visitante y tres como local.

Esta semana trabajó normalmente. Fue tiempo para recuperar a Junior Cequeira, ya que un golpe en el partido con Estudiantes lo dejó afuera del juego con Libertad. El jueves por la mañana entrenó sin problemas junto al plantel donde se lo vio muy enfocado y con ganas de competir el viernes.

Su rival Obras inició la gira por esta parte del país en Concordia donde perdió 66 a 63 con Estudiantes. Está en el puesto 12º con un record de 8 partidos ganados y 10 perdidos.

En esta temporada Comu y Obras jugaron una vez, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con triunfo para el equipo de Mercedes por 114 a 76.



Bortolín: “Estamos trabajando muy bien en defensa”

Los dirigidos por Ariel Rearte trabajaron desde el martes buscando la mejor forma para afrontar el juego del viernes. Uno de los que sigue sumando minutos y creciendo en su nivel de juego es Matías Bortolín que se refirió al momento del equipo: “creo es un buen momento. En los últimos partidos pudimos haber jugado un poco mejor en ataque sin embargo estar siete partidos invicto muestra que estamos trabajando muy vienen defensa y lo que estamos haciendo es muy bueno. Igual creo que tenemos techo para seguir mejorando y esperemos poder hacerlo en el transcurso del torneo”.

Por otra parte se refirió al rival destacando “el juego contra Obras va a ser diferente al que jugamos en Buenos Aires, en el que sacamos una buena diferencia en el primer cuarto y después la supimos mantener en todo el partido. Creo que va a ser diferente, más reñido y ellos seguramente van a salir a correr un poco más”.

Se vienen los partidos del seleccionado contra Venezuela y el pivot de Comu fue uno de los que estuvo en la mira de Sergio Hernández. Sobre esto sostuvo “la vedad es que me puso muy contento haber estado en el radar de la selección. Eso es algo muy lindo y no me tengo que conformar tengo que seguir trabajando para que en el próximo llamado me tengan en cuenta y poder estar. La verdad es que me siento muy contento por haber vuelto a que me tengan en cuenta” cerró diciendo el interno del aurinegro mercedeño.