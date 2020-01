Comunicaciones se quedó con el título de campeón de la Liga de Desarrollo Regional al ganarle en una definición para el infarto a Regatas 85 a 84. Luciano Guerra fue el goleador con 35 puntos. De esta manera el equipo de Mercedes obtiene el segundo título en el ámbito de la competencia de la Asociación de Clubes.

Comienzo intenso y parejo del partido. Con buen goleo por parte de Fernández y Defelippo en ambos equipos a falta de seis minutos en local ganaba 13 a 10. El goleo pasaba básicamente por el perímetro y Bejar también aportaba lo suyo en el local. Cuando no aparecía el gol de afuera en Regatas las idas hacia el canasto solucionaban el tema. El goleo de Corbalán recortó la diferencia y a falta de 2.47 el juego estaba 20 a 15. Un triple de Guerra y dos simples de Bejar pusieron a Comu a 10 de ventaja a falta de un minuto, sin embargo dos ataques positivos de la visita hicieron que el cuarto se cerrara 25 a 19.

El segundo parcial se inició con un triple y un robo de Guerra. Rápido contestó Franchela de tres. Los dos bases siguieron siendo gravitantes en sus equipos. A falta de 7.19 la diferencia era diez, 34 a 24. Comu defendía intensi y corría la cancha cuando podía y seguía sumando. Al técnico de Regatas Pozuelo Rodríguez no le gustó lo que veía y pidió minuto para que la diferencia no se ampliara pero sin resultado positivo porque el local logró la máxima de 39 a 24 cuando faltaba algo más de cinco por jugar. Dos perdidas del local cerradas positivamente por Regatas recortaron la diferencia a once. Arengo encontró el primer triple con casi 16 minutos jugados para poner a la visita 39 a 31. Otro de Fanchela puso la diferencia en cinco pero el ingreso de Guerra le dio al local el gol necesario para salir de la sequía. Sobre el final llegaron nuevos triples de Arego y Fernández para recortar la diferencia sobre el final para cerrar el primer tiempo 46 a 40.

En la vuelta del descanso Scachi apareció como la vía de gol del visitante sin embargo Guerra rápidamente contestó con un triple para poner el resultado 51 a 44. Con un triple de Corbalán Regatas se puso a una posesión, pero contestó desde el perímetro Comu. Cuando promediaba el parcial Regatas encontró el tiro externo y se puso 55 a 52. En partido entró en un impasse y los dos cometieron varios errores que se transformaron en perdidas. Desde la línea el local fue estirando la ventaja que llegó a ser de diez, a falta de 1.25. Pero Regatas encontró tres ataques positivos seguidos y volvió a ponerse a cuatro. En el final una arremetida de Guerra terminó en doble que sirvió para que el aurinegro se fuera al último descanso arriba 66 a 60.

El inicio del último parcial fue favorable a Regatas que recortó la diferencia a uno (68 a 67). Comu seguía dependiendo de lo que hacía Guerra. El local no estaba preciso en función ofensiva y Regatas lo aprovechaba. Un triple de Fernández volvió a acercar a la visita a uno con 6.36. Dos libres de Guerra estiraron la diferencia a tres y a la vuelta el “remero” no pudo aprovechar opciones tras varios rebotes ofensivos. Con poco goleo a falta de 3.54 ganaba el aurinegro 77 a 74. Pozuelo Rodríguez pidió minuto y a la vuelta Guerra sumó uno de la línea. Franchela dejó a Regatas a dos y tras un recupero Arengo con una bomba de tres puso al frente al visitante 79 a 78.

En otra bola la diferencia fue de tres para la visita pero Guerra sumó dos y puso las cosas a uno. Con un simple Comu lo empató en 81. A la vuelta Fernández volvió a castigar de tres (81-84). Comu tuvo un ataque errático y a falta de 28 segundos Regatas dispuso la pelota. Foul de Defelippo sobre Corbalán que erró los dos. Sin embargo el rebote fue para el visitante que volvió a la línea con Arengo que volvió a errar los dos. A falta de 7 segundos Guerra sumó dos desde la línea para poner el juego 83 a 84. Comu cortó con floul y volvió a mandar a la línea a Arengo que erró los dos y de contra Defelippo asistió a Guerra para poner el juego 85 a 84. Con 1.1 segundos por jugar. Regatas repuso en ataque tras un minuto y el tiro de Arengo fue corto lo que desató la alegría de todos por este nuevo título para Comunicaciones que consagró campeón de la Liga de Desarrollo Regional.

Síntesis

Comunicaciones: Defelippo 8; Guerra 35, Bejar 11, Maeso 15, Leal 11 (f.i.) Farías, Llanos 2, Viana 3, Aleric. DT: Jorge Balbis.

Regatas: Scachi 7, Fernández 16, Arengo 18, Corbalán 16, Marcón 2 (f.i) González 4 ; Gauto 2, Franchela 14, Turraca. DT: R. Rodríguez.

Parciales: 25/19; 21/21 (46-40); 20/20;19 /24 (85-84)

Arbitros: JAVIER SALINAS, LUCAS SOTELO, WILSON PEDROZO.