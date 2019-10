Comunicaciones jugará mañana viernes por la noche en Formosa a las 22 con La Unión en el último partido de la gira que realiza por el norte de la región. El partido se jugará en el Polideportivo Cincuentenario y será dirigido por Diego Rougier, Raúl Lorenzo y Ariel Rosas.

No ha sido buena la semana para el aurinegro, el lunes en Corrientes en el inicio de la gira, cayó con San Martín por 75 a 72 y el miércoles en un juego en el que parecía llegaba la recuperación frente a Regatas nuevamente un mal cierre lo llevó a perder 97 a 89.Es probable que para el juego con La Unión no sea de la partida Chaz Crawford con un problema en el tobillo.

El Director Técnico de Comunicaciones Ariel Rearte analizó el andar del equipo y señaló “la verdad es que ayer jugamos un gran primer tiempo ofensivo que por ahí tapó un poco los problemas defensivos que tuvimos porque recibimos 46 puntos que es mucho para lo que nosotros pretendemos. En el segundo tiempo, hasta el final del tercer cuarto fuimos siendo dominadores pero ene l último cuarto el rival tuvo una efectividad tremenda y nos hicieron pagar los errores que cometimos en defensa”.

Respecto a las bajas tan pronunciadas que se dan en el equipo, el técnico chaqueño dijo “lo estamos investigando porque son cosas que no nos habían ocurrido. Hoy sabemos que no está el base titular (Cequeira) que es el que maneja los ritmos de juego. Para esos momentos es determinante porque tiene mucha experiencia que sabe cómo jugar esos momentos críticos, por donde tiene que viajar la pelota y a donde llegar. Tratamos entre todos colaborar con los bases para el manejo de la situación. Hoy están haciendo experiencia y acostumbrándose a manejar el equipo en los momentos límites. Además no estamos defendiendo de la mejor manera que ha sido una de las características del equipo, Hemos sido siempre sólidos desde la defensa y cerramos los partidos con acciones defensivas no tanto por situaciones ofensivas. Otra de las cosas que nos afectan es la baja en los porcentajes de tiro, si bien ayer en el primer tiempo estuvimos demasiado altos para lo que somos nosotros en el segundo tiempo volvimos al 25% de efectividad que es demasiado bajo para competir a este nivel”.



Comunicaciones no pudo contar con Crawford una pieza clave en el juego interno en el partido con Regatas. También se refirió a esto “sigue complicado con su tobillo (se había esguinzado en un práctica en Mercedes) así que preferimos que no se siga lastimando y priorizamos su recuperación total y cuando este al 100% volverá a jugar. No queremos arriesgar jugadores ahora y después arrancar la Liga con bajas”.



Comu viajó por la mañana a Formosa y por la noche entrena buscando corregir errores y afianzar las cosas que se están haciendo bien. “Todo esto con el objetivo de seguir trabajando en mejorar como equipo para volver a ser sólidos desde los puntos que nos hicieron fuertes en la competencia” termin