Comunicaciones volverá a presentarse como local en la noche del viernes enfrentando a San Martín de Corrientes. El partido comenzará a las 21.30. Los encargados de dirigir serán Juan Fernández, Daniel Rodrigo y Karina Baccarelli. Como Comisionado actuará Daniela Kessler.

El equipo de Mercedes viene de ganarle en el debut a Estudiantes de Concordia el pasado viernes mientras que su rival le ganó a La Unión de Formosa como local y a Estudiantes en Entre Ríos por 84 a 66.

Comu trabajó bien durante la semana. Pudo aprovechar para cerrar de la mejor manera la etapa de preparación física del equipo algo fundamental porque después ya no hay más tiempo para desarrollar un programa de entrenamiento sino que es tiempo de hacer el mantenimiento correspondiente, la recuperación y la rehabilitación. Sobre todo porque a partir de mañana jugará cinco partidos en diez días.

Más allá de los dolores, producto de la pretemporada que aparecieron en algunos jugadores, Luciano Guerra tuvo un problema en la planta del pie pero con las atenciones necesarias ya entrenó el miércoles y jueves. Por lo tanto Rearte contará con todo el personal disponible, salvo el caso ya mencionado de Junior Cequeira que está en etapa de recuperación de su rodilla.

Por su parte San Martín arrancó la temporada con un triunfo sobre La Unión en su cancha por 90 a 68 y a Estudiantes en Concordia 84 a 66.

Las boleterías se abrirán a las 20 horas y el valor de la entrada será de $ 150.

Matías Bortolín: “Creo que si hago las cosas como la temporada pasada me va a ir muy bien”

El pivot de Comu habló al finalizar la práctica del miércoles y señaló: “la verdad es que venimos trabajando mucho las ofensivas porque sabemos que si atacamos bien vamos a tener un buen balance defensivo y eso nos favoreció mucho la temporada pasada y es algo que tenemos que repetir”.

¿Cómo te vas acomodando al equipo en esta temporada?

La verdad es que me voy sintiendo cada vez mejor. La lesión del tobillo me dejó varios días parado y todavía no estoy del todo recuperado pero a medida que van pasando los días me voy sintiendo mejor. Este año tenemos jugadores nuevos y eso cambia un poco el esquema aunque no mucho porque saben a lo que jugamos, entienden rápido el juego y nos estamos amoldando bien todos.

El año pasado tuviste una muy buena temporada, ¿la idea es encontrar esa regularidad para lo que viene?

Si, claro, uno tiene que trabajar para brindar la confianza al técnico, a mis compañeros y para ayudar al equipo. Creo que si hago las cosas como la temporada pasada me va a ir muy bien. Es solo agregar un poco más en ofensiva a la hora de tomar decisiones que fue algo que hice. Creo que si hago mi trabajo que es un poco más de rol me va a ir bien”.

¿Cómo ves la Liga para este año?

Tenemos una competencia muy exigente en cuanto a partidos, de hecho ahora vienen cuatro partidos en una semana, por eso trabajamos fuerte en la pretemporada para cuando lleguen estos momentos estar listos. Respecto a los equipos al día de hoy la veo pareja, equipos nuevos con jugadores nuevos algunos que han subido de la Liga Argentina que se están acomodando por lo menos al comienzo”.