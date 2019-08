Comunicaciones termina de transitar la segunda semana de entrenamientos pensando en el debut en el Torneo Interligas que será el 6 de septiembre enfrentando a Pato Basquete de Brasil. La novedad de las últimas horas en la llegada de Kyle Davis que se incorporará el lunes a las prácticas.

El americano es el primero en llegar.

La semana próxima estaría arribando Chaz Crawford y en los primeros días de septiembre lo haría Novar Gadson. De esta manera el técnico Ariel Rearte tendría el plantel completo para el Interligas.

Durante los últimos días en plantel siguió con la puesta a punto en el aspecto físico y la parte técnica - táctica. La actividad solo se vio interrumpida el martes por la mañana por la presentación del plantel y el miércoles por la tarde que fue de descanso.El sábado por la mañana cumplieron con la última práctica semanal para volver el próximo lunes en horario matutino.

· Ecos de la presentación

Uno de los nuevos en Comu, Mariano Fierro señaló “que llegó Mercedes con grandes expectativas, como ya lo dije, el año pasado le fue muy bien a Comunicaciones y ahora mantuvo gran parte del equipo algo que es muy importante. Cuando Ariel me propuso para venir sinceramente no dudé, la verdad que con casi todo el plantel he compartido cancha como compañero. Hace unos días que estoy aquí trabajando fuerte para darle al equipo un saltito más de calidad con mi trabajo. Todos buscamos potenciarlo y de esa manera lograr que Comunicaciones éste lo más arriba posible en la competencia”.

José Defelippo que jugará su cuarta temporada en el club destacó “empezamos a trabajar duro para tratar de lograr los objetivos que nos propusimos y ojalá que podamos cumplir todo lo que pensamos que será bueno para el equipo y para el club”.

Por su parte el experimentado Selem Zafar señaló “tanto yo como mis compañeros estamos muy cómodos en Mercedes. La dirigencia hace el esfuerzo para que esto suceda, la gente tiene mucha hospitalidad para con nosotros, nos trata muy bien y eso hace que uno en la ciudad esté cómodo. Así que estamos muy contentos de estar en Comunicaciones, hoy la mayoría ha renovado su contrato porque tenía ganas de quedarse. Es muy importante eso en la parte humana y en la parte deportiva cómo le dijo Ariel también, porque mantener un equipo que ya tiene 10 meses de trabajo es positivo. Nosotros tendremos muchísimas cosas que mejorar pero trabajamos con un objetivo claro que es hacer las cosas mejor que la temporada pasada y para eso estamos con muchas ganas y muy contentos de estar acá en la ciudad”.



Liga de Desarrollo

Respecto a la Liga de Desarrollo tras la prueba de jugadores tres de los mismos seguirán su carrera deportiva en el aurinegro. Se trata de Francisco Llanos de Río Cuarto (Córdoba), Juan Manuel Béjar (Córdoba) y Franco Maeso (Mar del Plata). Por estos días todos están practicando junto al plantel profesional.