Comunicaciones y Libertad de Sunchales buscarán el sábado el pase a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) cuando se enfrenten en Mercedes. El encuentro, que será el quinto de la serie de play off se iniciará a las 21.30, con el arbitraje de Alejandro Chitti, Fernando Sampietro y Jorge Chávez. Como Comisionado Técnico estará Daniel Kessler. El valor de la entrada será de 130 pesos.

Será el juego final del que terminó en el 4º lugar (Comunicaciones) y el que finalizó 13º (Libertad). Situación que como sucede en muchos casos de esta instancia del torneo no se vio reflejada ya que ambos llegan con dos partidos ganados cada uno y con uno fuera de casa.

Los cruces para definir octavos de final se iniciaron en Mercedes con el triunfo de la visita por 97 a 95 en aquel juego que se definió en dos suplementarios. Dos días más tarde llegó la recuperación en casa para el aurinegro donde ganó 87 a 72. La serie se trasladó a la provincia de Santa Fe y allí el martes Comu recuperó la ventaja de localía al ganar 82 a 66 jugando un excelente cuarto final. Parecía que el equipo de Mercedes encaminaba la serie pero el jueves en el último juego el triunfo fue para los de Sunchales (91-75) que metieron un cierre demoledor (16-0) cuando a falta de seis minutos el juego estaba emparejado en 72 y nada hacía presagiar semejante desenlace.

Ahora llega la definición y quien éste bien físicamente tras la maratón de partidos, mejor mentalmente ante juegos con tantas variantes y sobre todo quien se equivoque menos visto la paridad existente se quedará con la serie para enfrentar en cuartos de final a Ferro que el jueves de visitante dejó en el camino nada menos que a Quimsa por tres a uno.

Safar: “el que cometa menos errores y no tenga problemas en el cierre se va a quedar con la serie”

Selem Safar ha sido unas de las piezas gravitantes en esta campaña de Comunicaciones. Respecto a los partidos que se jugaron en Sunchales señaló “creo que el balance es positivo porque nosotros necesitabamos recuperar la localía y lo logramos. Ahora vamos a jugar el quinto partido en nuestra casa que es lo que logramos por haber terminado más arriba que Libertad en la fase regular. Obviamente nos hubiese gustado ganar el cuarto partido pero más allá de no haber jugado del todo bien y de haber cometido bastantes errores faltando cuatro minutos estábamos en partido pero cometimos muchísimos errores que hizo que Libertad se quede con ese juego. Así son los play off y el de mañana va a ser un partido muy importante con presiones para ambos lados pero con la tranquilidad de jugar en nuestra casa y de tener esa ventaja”.

Respecto a cómo se dieron las definiciones de los partidos en Sunchales con los dos equipos sacando amplias diferencias en el último período remarcó que “puede ser una cuestión física y también que es el cuarto partido que jugamos en dos semanas y nos conocemos mucho. La parte física tiene que ver porque los play off se juegan seguido, así que el que recupere mejor a los jugadores o el que tenga el equipo más largo puede tener ventaja. Creo que el partido del sábado va a ser parejo y el que cometa menos errores y no tenga problemas en el cierre se va a quedar con la serie”