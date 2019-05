Luego de ganarle al escolta de la Liga Instituto de Córdoba por 79 a 64 el pasado miércoles, Comunicaciones cerrará la fase regular del Torneo recibiendo el domingo a las 21.30 a Regatas Corrientes en un juego que puede ser significativo para ambos equipos respecto a la posición final. Los árbitros serán Fernado Sampietro, Raúl Lorenzo y Javier Sánchez. Daniela Kessler será el Comisionado Técnico.

Comu, buscará mantener la buena racha de partidos ganados como local que en el juego anterior llegaron a doce. Eso ha fortalecido al equipo que dirige Ariel Rearte que está sexto en tabla de posiciones con 22 partidos ganados y 15 perdidos.

Hay buenas noticias en el plantel aurinegro que no tendrá bajas para el juego del domingo ya que en las prácticas previas estuvieron todos a disposición del entrenador. Con normalidad lo hicieron Gadson que no estuvo en el partido con Instituto y Cequeira que si bien jugó varios minutos lo hizo con el tobillo inmovilizado para no tener inconvenientes luego del esguince que había sufrido en la gira. También se lo vio mucho más activo al nuevo extranjero Devonte Upson conociendo más a sus compañeros y entendiendo los sistemas que propone el entrenador para el equipo.Por su parte Regatas viene de perder en el último juego el clásico correntino 79 a 73. Ha cumplido una buena campaña hasta aquí con 21 partidos ganados y 16 perdidos que lo ubican en la séptima posición.Algunos cambiosEl domingo por la noche el partido de 3x3 se jugará a las 20 horas, previo a lo que será el precalentamiento de los equipos.Por otra parte a las 20.45 está prevista la actuación de la Banda Fuerte Sancti Spiritu de la Guarnición Militar local en ocasión de celebrarse el 11 de mayo el día del Himno Nacional Argentino.El valor de la entrada será de 100 pesos. Con la misma se entregará un número con el que el espectador participará de un sorteo por un TV Led.Algunos conceptos del DTTras el triunfo frente a Instituto Ariel Rearte dejó algunos conceptos pensando en los futuros partidos. “Creo que el equipo tiene que mirarse a sí mismo y jugar al máximo. En el partido con Instituto lo hicimos y así lo haremos cuando arranquen los play off porque es la única forma que nos permite sentirnos seguros y tranquilos de lo que hacemos dentro de la cancha. Sabemos que no nos sobra nada y que cuando hay desconcentraciones lo pagamos caro” destacó.También hizo referencia al descanso de algunos jugadores “estamos buscando que nadie más se sume a la lista de lesionados. Le bajamos minutos a algunos jugadores y a otros prácticamente los sacamos de la cancha en todos los casos por prescripción médica, no porque se nos ocurra a nosotros. Le verdad es que queremos llegar a los play off de la mejor forma posible”.Respecto a los cruces que se vienen dijo “hay que equipos atrás nuestro que podrían estar adelante tranquilamente y los cruces van a ser así, entre el 3 y el 14 puede pasar cualquier cosa y hay que prepararse para hacer un buen inicio de serie la semana que viene. De todas maneras hay que cerrar de la mejor manera la fase regular con un buen rendimiento y a partir de ahí tratar de crecer”.Por último remarcó sobre el juego con Regatas “todos los partidos son importantes por el resultado pero sobre todo por el rendimiento, hay que estar cada día mejor y prepararnos para cada juego como si fuera el último”.