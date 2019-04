Tras el festejado triunfo ante Quilmes 86 a 84 del pasado domingo, Comunicaciones jugará el viernes con Hispano de Río Gallegos en otra jornada de Liga Nacional.

El equipo dirigido por Ariel Rearte no pierde como local desde el 31 de enero tras la caída con Boca. Después se inició la racha de nueve juegos sin perder. Ahora tendrá enfrente un duro rival que busca reconfirmar su lugar entre los 16 que se meten en los play off.

El partido se iniciará a las 21.30. Los árbitros serán, Oscar Britez, Jorge Chávez y Gustavo D´anna. Actuará como Comisionado Luis Duarte.El equipo local buscará mantener la racha que lo tiene como ganador en Mercedes frente a Gimnasia de Comodoro, Peñarol, Estudiantes, Obras, San Martín, Libertad, La Unión, Atenas y Quilmes (nueve consecutivos). Será todo un desafío y para eso los dirigidos por Rearte han trabajado sin inconvenientes durante la semana. El tiempo transcurrido desde el último partido sirvió para buscar la recuperación de Facundo Giorgi (van a esperar hasta el día del juego) que tuvo una fuerte contractura que generó que dejara la cancha en el partido con Quilmes.

El que no estará en el plantel más allá de que en los últimos compromisos no estaba teniendo minutos es el juvenil Valentín Costa que en una práctica sufrió la fractura por abulsión de un dedo de la mano derecha. Esto lo dejará fuera por un buen tiempo.

Comu mantiene el octavo lugar en la tabla con 17 partidos ganados y 14 perdidos. Viene de ganarle a Quilmes de Mar del Plata 86 a 84 en un partido que fue de alto contenido emocional.

Por su parte Hispano viene de dos partidos perdidos. De local frente a Quimsa por 82 a 79 y en el inicio de la gira con Estudiantes de Concordia por 104 a 84. Está ubicado 15º con 12 ganados y 16 partidos perdidos.

En el único juego que disputaron en esta temporada el ganador fue el equipo del sur del país por 99 a 92.

Como desde que se inició la Liga Nacional el valor de la entrada será de 100 pesos y las boleterías se habilitarán a las 20.



José Defelippo “Junto a la gente estamos haciendo de nuestra cancha una fortaleza ”

La única ficha U23 que tiene el equipo de Comu es José Defelippo que viene siendo parte del proceso deportivo desde el ascenso a la Liga. “La verdad es que esta semana nos sirvió para entrenar pensando en Hispano pero también para corregir los errores que cometimos con Quilmes que no debemos tener más ni con Hispano ni en la Liga. Creo que no hicimos un buen juego pero pudimos sacar una victoria: A veces es importante ganar jugando mal. Pero con Hispano vamos a afrontar el partido con más intensidad, haciendo las cosas de una mejor manera para poder ganar”.

El equipo se ha fortalecido como local y al respecto dijo “la verdad es que llevamos nueve consecutivos ganados, se nos escapó con Boca y San Lorenzo que fueron rivales duros que nos pudieron ganar pero a los que les podemos ganar en la cancha de ellos. Estamos haciendo de la cancha una fortaleza, junto al público lo estamos haciendo bien y creo que tenemos otra energía cuando jugamos acá en casa”.

Sobre el nivel que está teniendo manifestó “yo me siento bien, creo que estoy bien físicamente. Me entreno un poco más para estar mejor porque siempre se puede estar un poco mejor. Respecto a mi irregularidad creo que es una cuestión personal, aún no me llego a adaptar del todo al equipo. Todos los partidos son diferentes lo que hace que por ahí con algún rival te sientas más cómodo que con otro pero nada más. De todas maneras estamos entrenando muy duro para llegar a los play off de la mejor manera”.

“Uno siempre tiene altibajos como en toda la temporada, que hay algún problema y está mas bajoneado como le puede pasar a cualquier persona pero creo que tengo que motivarme aun más los días de los partidos para hacer las cosas mucho mejor, algo que se que lo puedo hacer” siguió diciendo el escolta aurinegro.

En el final dejó una buena señal respecto a lo que viene “ojalá podamos quedarnos lo más arriba posible porque si vemos al tabla estamos todos muy juntos así que nada es imposible. Tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar que a algún rival se le escapen puntos y lo aprovechemos. La Liga muestra que como mucho hay entre el 3º y el 13º cuatro o cinco juegos ganados de diferencia lo que demuestra que está todo muy parejo, salvo San Lorenzo y por ahí Instituto y Quimsa”.