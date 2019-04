Comunicaciones recibirá este martes a Atenas de Córdoba desde las 21.30 en una nueva jornada de la Liga Nacional. En el aurinegro estaría para volver Matías Bortolín que venía con una lesión en su pie izquierdo que lo mantuvo por varios juegos lejos de la cancha. El partido será la revancha del que protagonizaron el pasado 22 de marzo en Córdoba y que ganara Atenas 87 a 86.

Los árbitros del partido serán Daniel Rodrigo, Roberto Smith y Sebastián Moncloba. Será Comisionado Técnico Daniel Kessler.

El equipo local pudo descansar tras la gira que lo tuvo en tierras marplantenses donde cosechó un triunfo frente a Quilmes y una derrota el pasado jueves frente a Peñarol. El domingo por la noche volvió a las prácticas y salvo Facundo Giorgi que se recupera de un golpe en su pierna izquierda el resto trabajó con normalidad. Inclusive Matías Bortolín que de no mediar ningún inconveniente estaría listo para volver en el juego del martes. De todas maneras van a esperar hasta la última práctica para definir si volverá frente a Atenas o lo hará el domingo con Quilmes.

En el inicio de la práctica los jugadores observaron un video con movimientos de su rival y luego realizaron diversos ejercicios en tres tiempos de diez minutos con mucha intensidad.

Comu ocupa el octavo lugar en la tabla con 15 partidos ganados y 14 perdidos. En sus últimas dos presentaciones le ganó a Quilmes y perdió con Peñarol en dos partidos que se definieron en el final.

Por su parte Atenas, llega en el puesto 19º de la tabla, peleando para salir del partido por el descenso. Tiene 7 partidos ganados y 20 perdidos. Viene de perder de manera ajustada con San Lorenzo 86 a 83 como visitante, mientras que en su estadio le ganó a Gimnasia de Comodoro por 84 a 82.

Entradas

El valor de la entrada general es de 100 pesos y las boleterías se habilitarán a las 20 horas.



Selem Safar: “Tenemos que hacer valer la localía”

Tras el viaje a Mar del Plata, Selem Safar analizó la realidad del equipo que se apresta a jugar cuatro partidos de local. “La gira ya pasó, dijo, nos hubiese gustado traernos un partido más. En cuanto a juego creo que estuvimos bien pero fallamos en momentos claves en Concordia y Peñarol y eso hizo que volviéramos solamente con un juego ganado (Quilmes). Ahora tenemos una seguidilla de local en una etapa en la que está terminando la fase regular, quedan pocos partidos de los cuales tenemos varios en casa así que tenemos que hacer valer la localía. Desde el martes tenemos la posibilidad de ponernos bien, si seguimos jugando bien de local, ganando lo que queda”.

Más adelante se refirió al momento que tuvo al equipo con muchos lesionados, sobre todo los internos. “La realidad es que tuvimos durante todo el año jugadores lesionados, y hasta hace poco a los dos internos (Bortolín y Battle). Somos un equipo que está acostumbrado a jugar con ocho o nueve jugadores porque nos formamos así y al acortarse la rotación nos está costando un poco más. Pero bueno ahora viene el partido con Atenas y a partir de allí si queremos escalar en las posiciones y tener ventaja en los play off debemos quedar entre los ocho de arriba” remarcó el escolta marplatense.

Haciendo un análisis de la competencia remarcó que “hay un equipo que es San Lorenzo que está por encima del resto y después hay un lote que viene atrás, Instituto, el mismo Quimsa (más allá que es irregular en los play off tiene potencial para subir), y después hay un lote en el que estamos nosotros que son equipos que ganan en cualquier lado pero que han perdido partidos de local contra equipos que no estaban en los planes. Entre el tercero y el 12º hay pocos partidos más ganados por eso digo que esta parte de la temporada es muy importante en la que tenemos que hacer valer la localía y subir lo más arriba posible en la tabla para llegar de la mejor manera a las definiciones”

Sobre el momento que vive en Comunicaciones dijo ”estoy muy bien. Estamos en una parte de la temporada en la que está terminando y se acercan los play off que es lo más lindo así que uno empieza a esperar ese momento así que me siento bien físicamente así que espero seguir así”.

“Somos un equipo que hemos levantando en los últimos partidos, nos costó bastante el arranque de la Liga después de haber hecho un buen Súper 20. Eso nos pudo por un par de fechas en el 12º puesto pero después el equipo empezó a jugar bien. Ahora estamos teniendo el problema de las lesiones así que esperemos llegar bien a los play off con el equipo completo. Vamos a ser un equipo difícil que se hace fuerte de local y que de visitante puede ir a jugar de igual a igual” teminó diciendo el escolta del aurinegro.