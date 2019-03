El lunes por la noche viajó el plantel de Comunicaciones hacia Córdoba en el inicio de una nueva gira en la que tendrá como rivales a Instituto y Atenas el miércoles y viernes respectivamente. El primero de los partidos a llevarse a cabo el miércoles se iniciará a las 21 horas.

Luego de las tres victorias de local (Obras, San Martín y Libertad) que le permitieron escalar a la octava posición, Comunicaciones llega a este compromiso buscando mantener la regularidad ahora fuera de casa. Tiene a Matías Bortolín con un golpe en el pie izquierdo y a Selen Safar con una sobrecarga del aductor (contra Libertad jugó tres minutos). Ambos estarán presentes frente a Instituto.

El entrenador de Comunicaciones hizo referencia a los tres juegos ganados de local “si bien se fue complicando todo a medida que fuimos perdiendo jugadores en el primer juego con Obras el equipo fue muy sólido y jugó muy bien. Sobre el final tuvimos el golpe de Robert que no nos complicó ese juego si nos hizo repensar todo para lo que seguía. Con San Martín el equipo lo resolvió de una manera tremenda jugando un último cuarto de altísimo vuelo y con Libertad creo que seguimos en esa tónica porque los primeros veinte minutos fueron buenísimos desde la defensa hacia adelante. En el segundo tiempo sentimos el desgaste la reacción del rival que nos llevó a jugar incómodos, mérito de ellos poner el juego parejo. Pero en el final lo pudimos resolver el equipo cerró bien el partido, era importante seguir sumando de local y contagiando a nuestra gente”.

El equipo respondió en algunos momentos muy bien en lo anímico y en lo físico. Pudo responder inclusive con Libertad casi sin la participación de Safar (sobrecarga del aductor) así que Defelippo y Davis tuvieron que encargarse del puesto de escolta y el equipo no sintió en mayor medida la ausencia de un jugador importante creo que lo suplieron muy bien y de a poco cuando falta alguno los demás tienen que dar una paso adelante y en eso el equipo responde bien” remarcó el entrenador aurinegro.

Respecto a la gira por Córdoba y a las realidades diferentes que hoy viven los equipos cordobeses destacó “de todas maneras hoy entramos en una etapa del torneo donde los equipos que están abajo son más peligrosos que los de mitad de tabla, porque tiene que jugar finales todos los partidos. Jugar con Instituto es una muy buena medida para nosotros porque hoy ya está metido en la Liga y está en un sólido segundo lugar”.

Sobre el lugar que tiene el equipo actualmente dijo” hoy no me preocupa en qué lugar estamos, hoy tenemos que seguir mejorando en el rendimiento. Hemos recuperado la iniciativa, la intensidad y eso me ocupa más que la posición que tenemos hoy o dentro de una semana. Tenemos que seguir creciendo en defensa, de estar sólidos como lo fuimos en el final del Súper 20. Debemos volver a ese despliegue físico que el equipo tuvo que se sabe cuesta mantener durante las 8 fechas pero es el momento de retomarlo porque queda poco para llegar a los play off” afirmó.