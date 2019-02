Un nuevo partido ante un rival directo en la pelea por los puestos intermedios de la tabla de posiciones afrontará Comunicaciones este viernes desde las 21.30 cuando reciba en su estadio a Estudiantes de Concordia por la edición 2018/19 de la Liga Nacional. El aurinegro mantendrá su plantel a pesar de que en las últimas prácticas se lo vio muy recuperado a Miguel Gerlero.

Los árbitros del partido serán Leandro Lezcano, Sergio Tarifeño y Javier Sánchez y el Comisionado será Luis Duarte.

El equipo local tuvo casi una semana de prácticas aprovechando el receso para ajustar detalles que muchas veces no se logran por la intensidad de las giras. El domingo anterior se reincorporaron Battle y Gadson que fueron a su país y hasta el lunes trabajaron de manera diferenciada Safar y Cequeira. Todo el plantel está disponible para afrontar el duro partido con Estudiantes. Inclusive el propio Gerlero entrenó con normalidad pero recién volverá al equipo para la gira de Santiago del Estero.

Comu viene de ganarle en un muy peleado partido a Peñarol de Mar del Plata por 78 a 76. Ocupa el 12º lugar en la tabla con ocho partidos ganados y nueve perdidos.

Por su parte su rival Estudiantes está en la posición 15º con siete ganados y 10 perdidos, pero en franca remontada porque en sus cuatro últimas presentaciones de local le ganó a Bahía, Boca, Gimnasia y Peñarol. Este último juego por un contundente 90 a 66.

Como antecedente entre ambos en esta temporada, jugaron por el Súper 20. El primeFue el 24 de septiembre y el triunfo correspondieron a los entrerrianos por 68 a 55. Después volvieron a jugar en Concordia y allí volvió a ganar el local por 89 a 79.



Entradas

La boletería se abrirán a las 20.30 y el valor de la entradas generales será de $ 100.-

Bortolín: “el receso sirvió para despejar la mente y trabajar mejor”

Matías Bortolín viene cumpliendo una buena temporada en Comunicaciones. Desde el banco, el interno viene aportando 11.3 en puntos y 4.75 en rebotes en lo que va de la temporada promediando 19.41 minutos en cancha. Tras la práctica del miércoles pensando en Estudiantes dijo

”la verdad es que las últimas prácticas han sido bastante duras, merito de nosotros que necesitamos jugar un poco así y más contra un rival como Estudiantes que es intenso y que juega bien al límite. Este entrenamiento nos vino bien para el partido”.

Pasaron algunos días y el receso vino bien “La verdad es que fueron partidos, viajes, muchas horas de colectivo, así que el receso sirvió un montón porque nos permitió despejar la mente para volver más renovados esperando el partido del viernes para arrancar con todo” señaló el cordobés.

“Creo que este receso sirvió porque al tener muchos partidos seguido se dejan de hacer cosas que necesitamos seguir practicando y mejorando así que esta ventana sirvió para eso”. Respecto a su mejora física remarcó que “sigo haciendo un tratamiento que me permite aumentar masa muscular constantemente, subiendo de peso bien y haciendo la parte física que es lo que me mantiene en ritmo para el partido y lo que me hace sentir cómodo. Así que estoy bien dentro de la cancha y espero que este parate me ayude para arrancar con más ganas y más energía”.

Por último pensando en esta parte del torneo donde se empiezan a establecer las prioridades en las posiciones remarcó “tenemos que seguir jugando como lo venimos haciendo, compitiendo con todos, jugando partidos buenos que nos permitieron terminar bien. Por lo tanto debemos empezar como terminamos”.