En un partido muy parejo Gimnasia de Comodoro le ganó a Comunicaciones por 82 a 80. El partido había terminado empatado en 72 en el tiempo regular. Valentín Costa fue el goleador del juego con 24 puntos mientras que Bombino fue el goleador en el equipo ganador con 21. Barrera que dejó la cancha por cinco faltas fue el destacado en la visita.

Buen inicio de Comunicaciones que se quedó con el primer cuarto por 19 a 13. Con un comienzo parejo y de poco goleo el local pudo despegar en los últimos minutos con el aporte de Costa y Farías. En el segundo cuarto mejoró Gimnasia tuvo goleo repartido para ir achicando la diferencia y terminar ganando un parcial de poco goleo (15/11). El primer tiempo terminó a favor del aurinegro 30 a 28.

En el inicio del descanso largo Gimnasia encontró el gol debajo del aro con el aporte de Bobino, pero Costa contestó rápido para Comu. A falta de 5.22 el local ganaba 41 a 40. La defensa individual daba ventajas y desde el perímetro Gimnasia encontró el gol para pasar al frente por 45 a 41 a falta de 3.22. Con una defensa ajustada en zona la visita cerró las vías de gol de Comu y poco a poco se fue sacando una buena diferencia que llego a ser de siete puntos al falta de 41 segundos. Sobre el final con Sánchez fue a la línea dos veces y recortó la diferencia para cerrar el período 52 a 48 a favor de la visita.

Inicio favorable a la visita que volvió a anotar desde el perímetro y con un par de ataques rápidos sacó la máxima 60 a 50 a falta de 7.39. Sosa y Barrera seguían complicando a la defensa local que a falta de 4.41 buscaba recortar la diferencia con tiros externos. La diferencia física le permitía a los sureños meter la pelota a la zona pintada y mantener la diferencia de siete en el marcador. Comu carecía de potencia en las tablas y Gimnasia apuntalado por Bombino se mantenía arriba.

Sin embargo un triple de Cardo y una corrida de Costa acercaron al local en el marcador que a falta de 2.22 perdía 66 a 70. Mensia desde la línea estiró la ventaja a seis, y en la jugada siguiente la visita perdió a su goleador Barrera por cinco faltas. Una falta antideportiva le permitió al local ponerse a cuatro y reponer y Sánchez de abajo del aro recortó la diferencia para poner el juego 72 a 70.

Tras una pérdida de Gimnasia el local lo empató en 72 a falta de 32 segundos. Bombino tras falta de Aleric no sumó desde la línea y Costa no pudo definirlo desde la línea tras un técnico y en el tiro del final Sánchez tampoco lo que marcó el empate en 72 y la extensión en tiempo suplementario.

La paridad se mantuvo en el inicio de los cinco suplementarios. Con dos triples de Viana el local sacó una Buena diferencia pero Bombino seguí siendo un problema en la zona pintada.

A falta de 2.47 el aurinegro ganaba 80 a 76, pero Fogel con un triple acercó a la visita a un simple. Otra vez Bombino sumó dos y el tiro extra por el foul de Aleric. Con el juego 82 a 80 a favor de la visita Comu tuvo una nueva perdida que no supo aprovechar Gimnasia para cerrar el juego. Sánchez no pudo abajo del aro y en la contra la visita perdió el balón. Con seis segundos por jugar Balbi pidió minuto pero Comu no lo cerró bien y Gimnasia se quedó con el partido por 82 a 80.

