Comunicaciones jugará mañana con Instituto en Córdoba desde las 21 en el primer partido por los play off de octavos de final correspondientes al Súper 20. El plantel no tiene lesionados. Los árbitros serán Pablo Estévez, Mario Aluz y Ariel Rosas y el Comisionado Técnico José Albert.

El viernes por la noche el aurinegro emprendió el viaje que lo depositó en la capital cordobesa para iniciar esta nueva etapa en el Súper 20. Por primera vez desde que se inició la competencia Ariel Rearte contará con toda la plantilla sin ningún problema físico. En la semana Robert Battle trabajó con normalidad tras haber estado parado por una lesión que lo dejó fuera de la cancha en el partido con La Unión.

Forman parte de la delegación que viajó Junior Cequeira, Kayle Davis, Valentín Costa, José Defelippo, Selem Safar, Miguel Gerlero, Novar Gadson, Facundo Giorgi, Robert Battle y Matías Bortolín.

En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos solo hay dos juegos en la temporada anterior de la Liga Nacional. En ambas oportunidades ganó el equipo cordobés. El 1 de diciembre de 2018 en Mercedes 75 a 66 y la revancha en el “Sandrín” el 16 de abril también de este año por 85 a 74.

Palabras de Bortolín y Defelippo

Matías Bortolín hizo referencia durante la semana al compromiso del domingo. “La verdad es que Instituto es un gran desafío que tenemos por delante” dijo el pivot de 2.06. “Es un rival muy complicado porque es uno de los que aspira a estar bien arriba en la tabla pero lo vamos a enfrentar con mucha defensa algo que es un fuerte nuestro. Hemos trabajado fuerte en ese en la semana y también en ofensiva para tratar de castigarlos de esa manera”.

“Va a ser un lingo juego porque hay gente fuerte en la zona pintada donde me toca jugar, habrá que trabajar para contener a Clancy sobre todo en los rebotes y en la caías” remarcó.

Por último sobre su momento destacó “La verdad es que estoy agarrando ritmo y confianza a la hora de tomar decisiones, algo que me pidió el técnico. Me pidió que haga goles y que haga jugar al equipo para eso trabajo”.

Otro que se refirió al juego fue José Defelippo quien destacó “llegamos bien. Hemos trabajado toda la semana pensando en esta serie que ojalá que sea muy buena y podamos ganarla. Instituto es un gran equipo, pero con ganas y una buena defensa le podemos ganar como a cualquier otro equipo”.

Respecto a la temporada que está iniciando dijo “por suerte estoy jugando más de lo que lo hacía la temporada anterior. Lo importante es que estoy demostrando que lo puedo hacer y sobre todo es que Ariel me da la confianza necesaria. Me está faltando un poco con el tiro de tres puntos que me quedan abiertos, pero con el correr de los partidos eso se irá mejorando”.

“Cuando Ariel me llamó me dijo que iban a traer un dos bueno y me necesitaba para darle minutos de calidad en el descanso. Esa es mi misión en esta temporada y ojalá la pueda cumplir con creces. Esperemos que sea una gran año en lo grupal como en lo individual ” remarcó el escolta nicoleño.