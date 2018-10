Comunicaciones retomó una nueva etapa de los entrenamientos de cara a lo que serán los octavos de final que jugará con Instituto de Córdoba a partir del 4 de noviembre. La novedad más saliente es que el aurinegro iniciará la serie en Córdoba y la revancha la jugará en Mercedes el 7. Si hay un tercer juego será el 9 en el estadio de los cordobeses.

Robert Battle se recupera de la lesión en el tobillo que lo dejó afuera en el partido con La Unión pensando en el futuro cruce de octavos. El resto del plantel trabaja con normalidad.

Uno de los que trabaja para seguir estando en la consideración del técnico es Valentín Costa el U 19 que llegó a Mercedes hace algo más de un año y medio, con el fin de hacer sus primeras armas pensando en ser parte del plantel que jugaría la Liga Nacional. En 2018 formó parte del equipo Subcampeón de la Liga de Desarrollo en la primera participación del aurinegro. Ahora le toca el turno de tener minutos en el plantel que juega el Súper 20 y esto lo vive con mucha alegría y responsabilidad.

“La verdad es que estoy muy contento por lo que me está tocando vivir. Estoy teniendo minutos en el Súper 20 que era algo que yo buscaba. Siempre uno busca mejorar y desarrollarse para poder tener minutos en la Liga así que estoy muy contento por este presente y la confianza que me tiene el entrenador”.

Respecto a lo sucedido en el inicio de esta temporada, señaló “la verdad es que no sabía que iba a hacer, si me iba a quedar en el club o si buscaba otro club para tener más minutos en alguna división más baja pero decidí apostar a esto. Yo no sabía estaba con dudas si iba a tener minutos o no pero bueno como se está dando todo pude entrar, hacer lo que tengo que hacer y así el entrenador me fue dando minutos”.

Su equipo de San Luis volvía al ruedo en el Torneo Federal y ese podía ser un objetivo, sin embargo dijo no, lo de él era algo más “los del club me llamaron pero nunca fue una opción volver, sino buscar algún equipo de TNA donde pudiera jugar algunos minutos”.

Sin embargo prefirió quedarse en Comu señaló porque “la verdad es que acá estoy muy bien. Desde el primer día que estoy acá me trataron muy bien siempre muy atentos tanto los dirigentes, los entrenadores de formativas de primera. Estoy muy contento y es bueno porque me permite hacer lo que tengo que hacer que es mejorar”.

Este año tienen un objetivo también con la Liga de desarrollo, donde la vara quedó alta tras el subcampeonato. “Además de poder seguir con algunos minutos en la Liga sin dudas que el objetivo es llegar a los más alto que se pueda en la Liga de Desarrollo. Vamos a entrenar y a armar un grupo para poder pelear arriba al igual que el año pasado. También con el objetivo claro que este año queremos salir campeones. El año pasado fue muy bueno pero ahora ya somos seis chicos que estamos juntos desde hace un año así que vamos a hacer lo posible por poner al club lo más arriba posible” señaló.

Más adelante reconoció que está adaptado a la vida en la ciudad y con sus compañeros en “Casa Comu”. “Con los chicos que estamos viviendo nos llevamos muy bien así que es todo muy llevadero. Ya somos todos muy amigos así que es todo mucho más fácil cuando vivís con gente que es buena gente y son tus amigos”.

Por último habló del presente del equipo en el Súper 20 y destacó “la gira fue muy buena para el equipo. Después de perder los dos partidos acá en casa que fueron dolorosos, el equipo se puso firme porque sabíamos que había que ir a buscar los tres juegos y así fue, con mucho carácter se cerraron bien los partidos, entraron las pelotas que tenían que entrar en los momentos claves y eso nos hizo llevarnos los tres partidos y conseguir la clasificación directa para enfrentar a Instituto”.