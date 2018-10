“Esperabamos empezar mejor”. Así empezó la charla con Facundo Giorgi el alapivot de Comunicaciones que espera por el juego con La Unión de Formosa buscando mejorar la imagen frente al público mercedeño.

“Estamos trabajando para mejorar colectivamente tanto en defensa como en ataque, señaló, hay que mejorar eso y seguir creciendo. Hoy por hoy nos fijamos más en nosotros para tratar de ser el equipo que queremos ser y no tanto en el rival. De todas maneras duele un poco las victorias que dejamos pasar de local”

Respecto a la paridad existente en la zona dijo “en toda la Liga Nacional todos los partidos son difíciles tanto de local como afuera. En especial en esta zona cualquiera de estos cinco equipos puede ganar en cualquier cancha. La competencia es dura y todas las noches hay que dar todo si no se hace muy cuesta arriba”.

El jugador nacido en Sunchales hizo referencia a la dolencia que lo tiene a mal traer desde que empezó el torneo. “Lo estoy llevando, la semana que viene me va a ver nuevamente el especialista en Corrientes seguramente me va a cambiar la medicación. Por ahora me está tratando más mal que bien pero acostumbrándome y espero poder andar bien pronto”.

Sobre el diagnóstico que le dieron dijo “ayer se confirmó, es una cefalea ramificada. Es como si fuera más una migraña que una neuralgia que me ataca todo el lado izquierdo de la cara, el ojo. Con lo único que se cura es con medicamento así que con un poco de paciencia por estos días sintiéndome bastante mejor”.

“Esto empezó una semana antes del inicio del Súper 20, ha sido intermitente. He tenido cuatro o cinco días muy malos después otros días que me siento bien pero lo importante es que el jueves se confirmó bien el diagnóstico que es lo que tengo porque había dudas así que ahora esperemos que la medicina funcione bien y todo se solucione” terminó diciendo el jugador aurinegro.