Se realizó la sexta fecha del Campeonato 2018 de Motociclismo Veloterra Mercedeño, en el Autódromo Municipal “5 de Julio”, un gran marco de público acompañó todo el desarrollo de la de la fecha que se corrió el pasado domingo 30 de septiembre.-

El espectáculo comenzó más tarde de lo previsto, debido a que la pista no estaba en condiciones a raíz de las intensas precipitaciones que azotaron a nuestra ciudad en la noche del sábado. El coordinador del Deporte Motor, Osvaldo Pannunzio y el Grupo de Pilotos Veloterra, tuvieron que trabajar mucho para poner en condiciones el trazado y que se puedan largar las mangas correspondientes.

Resultados:



200 C. C. Principiantes:

1 Ramón Pinto

2 Ernesto “Kico” Bracco

3 Tomás Caram



200 C. C. MX

1 Nicolás Cabrera

2 Hernán García

3 Jorge Ariel Pérego



200 C. C. Pro

1 Hernán García

2 Nicolás Avancini

3 Jorge Pérego



250 Inicial

1 Martín Luque

2 Ariel Serpa

3 Ramón Pinto



Internacional:

1 José María Gómez

2 Sebastián Sisí

3 Antonio “Pájaro” Barboza