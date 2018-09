Dos buenas noticias se dieron el viernes en Comunicaciones. La primera el triunfo del equipo frente a Regatas por 78 a 72 en la segunda presentación en el Súper 20. La segunda el debut de Robert Battle y su vuelta a la Liga Nacional tras estar alejado por más de 18 meses por una severa lesión.

El pivot norteamericano de 37 años no había podido estar en el primer partido con Estudiantes por una contractura en el aductor. Quizá los nervios de cumplir con quienes habían apostado por él lo traicionaron. Sin embargo se recuperó para el segundo juego y de menor a mayor fue dejando en el partido con Regatas su impronta en favor del equipo.

Tras el juego señaló “tengo que seguir trabajando para ponerme en mi mejor forma. Creo que estoy llegando, estoy cerca pero creo que puedo jugar mejor después de este primer partido. Me gustaría mejorar algunas cosas. De todas maneras lo hecho sirvió para ayudar al equipo y estar en el camino para llegar donde quiero”.

Reconoció que en el inicio del juego no tuvo la confianza necesaria tal vez por la lesión que lo aquejó en los últimos días. “Se notó un par de veces que me ganaba corriendo Gallizzi inclusive en algunas acciones abajo del aro. Pero en el segundo cuarto me puse en la mente que estaba bien y que había que probarlo y a partir de allí me sentí mucho mejor. Hay que cuidar la pelota nomás e ir tomando mis tiempos en el poste bajo pero en general estoy contento”.

Habló de la confianza que tienen todos los jugadores como equipo y lo que quedó demostrado pese a las bajas que se fueron dando por golpes o lesiones durante el juego. “Sabemos lo que cada uno puede hacer en la cancha, Kyle (Davis) hizo un gran trabajo hoy, estoy muy orgulloso de él por como jugó. Estuvo en todos lados, rebotes, robos asistencias, atacando el aro. También el resto como Novar (Gadson). Hoy jugamos bien como equipo. Junior (Cequeira) también aportó con buenos tiros. Así es un equipo, las cosas no van a salir bien siempre y hay que superarlo”.

Por último destacó que la confianza en él llegará con los juegos. “Hoy me sentí bastante bien pero tengo que jugar mejor en el poste bajo. Eso llegará con los partidos, el ritmo y las prácticas. Recién volví a la cancha y estoy muy contento de hacerlo después de 18 meses acá en la Liga desde marzo de 2017. Tenía mucha emoción por el juego y ahora estoy muy contento que ya tengo uno y ahora hay que seguir adelante”.