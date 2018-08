Comunicaciones cumplió con una nueva semana de entrenamientos con un trabajo intensivo a cargo de Ariel Rearte. Por estos días se bajan las cargas en lo físico y empieza a predominar el trabajo ofensivo-defensivo.

Uno de los que transita sus primeros días en la ciudad es el experimentado Robert Battle que de a poco se va ensamblando en el equipo y va logrando la mejor forma física esperando el debut que será el 24 de septiembre frente a Estudiantes de Concordia.¿Cómo vivís los primeros días con el equipo?

Me siento muy bien por estar acá, estoy muy contento y agradecido por la oportunidad. Me siento bien cada día mejor y tengo muchas ganas de volver a jugar.

¿Tu objetivo era volver a la Liga Nacional?

Si, no hay cosa que mas me guste que tener desafíos y sobre todo cuando dicen que no lo puedo hacer. Es un poco decepcionante que la gente piense así conociendo mi carrera y sabiendo cómo soy como profesional y como jugador y que piensen que estoy terminado. Pero eso me gusta espero poder demostrar que puedo jugar.



¿Pasaste en forma efímera por la Liga de las Américas y después por Chile?

Si en la Liga de las Americas casi ni jugué. En Chile para ser honesto y crítico en el estado en que estaba fui un éxito. Allí vi como estaba y que necesitaba para volver a la Liga. Es una lástima porque no pudimos salir campeones pero en total defendiendo creo que fue un éxito. Después de un año sin jugar en ataque fue duro para mí porque la pelota no entró. Yo podía tomar los tiros que quería pero no entró la pelota y a veces pasa eso. Pero un paso por una Liga no puede significar que el jugador no está para jugar más.



¿Volviste a tu país para prepararte y volver la Liga?

Si yo como profesional soy un jugador que le da mucha importancia a la preparación. Cuando fue a Chile no me sentí fuerte, no estaba en buenas condiciones de dar mi mejor versión. Pero después volví a casa (Mayo, Junio y Julio) y me puse a trabajar para ponerme fuerte, jugar más al básquet y trabajar más para que el tobillo este de la mejor manera. Hoy estoy en buena forma y lo que falta es seguir haciendo básquet. Pero es obvio que con la lesión que tuve para el resto de mi carrera siempre hay que mantener y seguir fortaleciendo. Acá estoy trabajando con Héctor (Alcaráz) Kinesiólogo del Club y Lucas (Barci) Preparador Físico, todos los días para estar mejor y preparado y tener más confianza.



¿Cómo vez el equipo que se armó para esta temporada?

Es un buen equipo. A tres de los chicos ya los he tenido como compañeros. A Giorgi en Lanús y Cequeira y Safar en Boca. Con Novar (Gadson) nos conocemos de Filadelfia , pudimos entrenar juntos este veranos. Creo que es un buen equipo con algunos jóvenes como José (Defelippo) que es un buen jugador, Kyle que es joven y puede correr la cancha, atacar al aro. Tenemos todas las herramientas, ahora falta trabajar, hacernos más unidos, tener más química. Pienso que va a ser una buena temporada.