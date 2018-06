Esta actividad deportiva denominada “Somos Héroes” se presentó un día antes de celebrarse el Día Mundial del Donante de Sangre. El objetivo de la misma es impulsar el deporte como hábito saludable, además de que los correntinos puedan disfrutar de una jornada solidaria y para toda la familia.

Esta mañana se presentó la Maratón Solidaria “Somos Héroes”, en el Salón Verde de Casa de Gobierno de Corrientes. El objetivo fue invitar a la comunidad a que participe de esta actividad que tendrá lugar el domingo 11 de noviembre a las 9 horas en la Costanera Sur de nuestra ciudad.

La maratón es organizada por el Banco de Sangre Central y la Fundación Bansacor. Se realizará el domingo 11 de noviembre, a las 9 horas, y los participantes podrán participar de tres categorías: 2 K Family destinada a la familiar (niños a partir de los 7 años), 5 K y 10 K que es la única competitiva.

Paralelamente, se llevará a cabo una jornada de bienestar con espectáculos musicales, distintos stands informativos y la posibilidad de que los participantes puedan hacerse el estudio de Grupo y Factor Sanguíneo.

En el acto estuvieron presentes la Directora de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud Pública, Dra. María Susana Pisarello; el Vice-intendente de la ciudad de Corrientes, Dr. Emilio Lanari, la Directora del Banco de Sangre Central y Presidente de la Fundación Bansacor, Dra. Carolina Aromí, y la figura del deporte correntino y destacado triatlonista e ironman, Lic. Roberto Gómez Coll.

La Dra. Carolina Aromí agradeció la labor realizan los 87 trabajadores de la Institución y recordó a Nelson Luna, un empleado del Banco de Sangre Central que falleció el año pasado en un accidente.

Luego se refirió a su aniversario de su gestión: “Fue un gran desafío continuar la tarea de alguien que admiro profundamente (en alusión al Dr. Luciano Pisarello) y me encontré con un equipo armado, que me recibió con los brazos abiertos. Se hicieron muchas cosas en muy poco tiempo, que no se logran solamente con una gestión brillante, sino con todo ese equipo espectacular que me acompaña”.

Por su parte, Gómez Coll destacó que “el mensaje de la donación llega a la comunidad” y contó una anécdota familiar: “Una de las cosas que me pasó en el poquito tiempo que colaboro con el Banco de Sangre Central, es que mi hijo Emiliano me pidió para ser Donante Voluntario”. En referencia a lo deportivo, comentó que hacer actividad física hace bien a la salud y es muy importante para la autoestima de las personas”.

La Dra. Pisarello recordó a su padre el Dr. Luciano Pisarello, quién fue el fundador y el primer director de este establecimiento de salud: “Voy a tomar las palabras de mi padre, ´sin donantes no tenemos un Banco de Sangre´”. También, recordó a los primeros profesionales de la Institución y agradeció el gran trabajo que llevan a cabo las Asociaciones de Donantes de la provincia para promocionar la Donación Voluntaria.

En alusión al Día Mundial del Donante de Sangre, destacó que todo esto no se hubiera podido llevar a cabo si no tuviéramos la solidaridad de esa persona que pone el brazo, que dona el bien más preciado que es su sangre.

“Quiero agradecer a las Comisiones de Donantes, a esos referentes que hoy están presentes y seguramente participarán de la Maratón. El trabajo silente de ellos, se ve plasmado en las heladeras y las hemotecas y por supuesto, a través de ellos, a los donantes que son los verdaderos héroes que nos ayudan a ayudar”, comentó.

Quien también fue participe de la jornada fue el Viceintendente de la ciudad de Corrientes, el Dr. Emilio Lanari, quien se refirió a la importancia de la Institución en la actualidad y el gran trabajo de la Dra. Aromí frente al banco de Sangre. “Lo que salva la vida de nuestros pacientes es la mejora en la calidad de la Hemoterapia y la donación continua”, destacó.

Actividades Día del Donante

El jueves 14 de junio, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Donante de Sangre, nuestra Institución realizará un agasajo a quienes vengan a donar ese día, quienes se llevarán suvenires y comerán una torta. La actividad tendrá lugar de 9 a 12 horas, aproximadamente y constará de un mini recital, con la participación de artistas locales y personal del Banco.