El 12 de Junio se cumple un año del logró más importante que tuvo el deporte mercedeño en el ámbito nacional. El ascenso a la máxima categoría del básquet argentino al ganarle de manera contundente a Estudiantes de Olavarría en el quinto juego por 94 a 72. El estadio repleto de personas afines y no tan afines al deporte de los cestos fue una caldera y los miles de mercedeños festejaron este logro tan anhelado por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

El proceso se inició a mediados de 2016 con la confirmación para una nueva temporada del cuerpo técnico encabezado por Fernando Rivero a quien acompañaron Santiago Turri como primer asistente, Pablo Mattarolo como segundo y Ramiro Eguiguren en la Preparación Física. El técnico platense fue el encargado de darle forma al equipo que finalmente alcanzaría el máximo objetivo.

A partir de allí se constituyó el grupo al que fueron llegando destacadas figuras de la categoría como Gastón Essengue, Nicolas Lauría, Ariel Pau, Gastón Torre que se unieron a el Kily Romero uno de los sobrevivientes de la primera temporada de Comu en el TNA. A estos se sumaron jóvenes que le darían mucho al equipo tal lo casos de Matías Aristu, Nicolás Giménez, José Defelippo, Santiago Ferreyra, Gabriel Frencia, Valentín Costa, Mateo Viana e Ignacio Farías estos tres últimos juveniles que rotaban en la conformación del plantel. A mitad de temporada se sumó Franco Vieta proveniente de Libertad de Sunchales en reemplazo de Valentín Burgos.

El equipo de Rivero fue de menor a mayor y finalizó segundo en la conferencia norte por debajo de un histórico en esta competencia como lo es Hindú con quien se iba a encontrar en la final de la misma.

Primeros pasos

El aurinegro concluyó la Fase Regular con cinco victorias consecutivas (dos ante Las Parejas y contra San Isidro, Barrio Parque y Unión). Eso le permitió terminar segundo. Mirando los números de aquella primera etapa, Nicolás Lauría fue quinto en eficiencia (21,1), quinto en rebotes (8,5), décimo en tapas (0,8), sexto en robos (1,7) y séptimo en faltas recibidas (4,7). Gastón Essengue noveno en tapas (0,8) y primero en porcentaje de libres (91%), Santiago Ferreyra primero en porcentaje de triples (53%) y José Defelippo sexto (42%).

En cuartos de final se cruzó con Villa San Martín de Resistencia. Se quedó con el primer duelo al superar 92 a 71. El segundo partido lo ganó el Tricolor por 71 a 67. Tercero y cuarto fueron para los de Mercedes por 82 a 71 y 95 a 48. 3-1 en la llave y primer objetivo cumplido.

En las Semifinales, el primer y segundo punto quedó para Comunicaciones por 89 a 81 y por 85 a 80 después de un doble suplementario. El tercer y cuarto juego fueron para Unión de Santa Fe por 81 a 74 y 80 a 78 para llevar la serie a un quinto partido. Esa pareció ser la noche donde todo se perdía porque el juego lo ganaba Unión y tenía un saque a su favor con pocos segundos por jugar. La gente empezaba a dejar el estadio hasta que Lauría cacheteó una pelota en la reposición para que Aristu se vistiera de héroe anotando los dos puntos de la bandeja más el tiro libre y así poner el juego 73 a 71 cerrando el playoffs 3-2.

En la final de la Conferencia Norte, Comunicaciones se llevó los tres juegos frente a Hindú por 81 a 76, 67 a 64 y 73 a 60 para barrer la serie 3-0.

La gran final

Como nunca hasta allí la expectativa por la final con Estudiantes era tan marcada. Se amplió la capacidad del estadio y se llegó a las 3500 personas. Lugares que fueron pocos para el quinto juego donde no cabía un alma y en el que se tuvieron que cerrar las puertas por primera y única vez desde que se inauguro la cancha.

Los jugadores mostraban cautela pero sabían que estaban cerca de cumplir el objetivo. El experimentado Cristian Kily Romero decía por aquellos días “El objetivo era estar en la final pero ahora queremos ganar. Hay que ponerle el broche de oro a la campaña”.

Sin embargo el primer juego no fue lo esperado. Comu apareció nervioso por momentos sin hacer mucho de lo que pedía en su DT en defensa y Estudiantes, un histórico de la Liga se llevaba el primer punto por 84 a 73.

El segundo partido el aurinegro entendió que si se escapaba, las chances de ascender serían mínimas. Con un Nicolás Lauría que sumaba 19 puntos más la presencia de Essengue en la zona pintada los dirigidos por Rivero empataron la serie.

Ante un estadio lleno en Olavarría, con más de 4000 personas, Estudiantes se hizo fuerte en defensa y cortó todas las posibilidades en las armas de gol de Comu para ganarle 70 a 58. Los sureños empezaban a preparar la fiesta.

Lo que no sabían que en el cuarto juego Comu iba a poner todo lo que estaba a su alcance para torcer el destino. Y así lo hizo porque fue el equipo el que sacó adelante una batalla que parecía perdida por cómo se estaba dando el juego y el contexto donde se libraba. Un estadio lleno esperando que el local sentenciara la serie de play off. Sin embargo la garra de Essengue, calidad de Lauría, la aparición de Pau en el segundo tiempo y el acompañamiento de todos los que les tocó entrar hicieron posible la hazaña y el triunfo en suplementario por 92 a 87.

El último juego fue en casa. Ahora la fiesta se trasladaba a Corrientes pero los jugadores y todos sabían que no había que festejar antes de tiempo. Y Comu entró concentrado y con un plus anímico por lo hecho en Olavarría. Con Essengue (28 pts) dominando en el juego interior toda la noche, y Lauría (20) haciendo una labor descomunal en todos los sectores, Comunicaciones logró darle un quiebre 86-68 a cuatro minutos del final y ya no hubo punto de retorno. Con el final 94 a 72 el título y el ascenso estaban en casa. Algo que muchos anhelaban pero que nadie pensó que llegaría tan temprano. Una epopeya de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente, que disfrutaron esa noche del máximo logró del deporte mercedeño en el ámbito nacional. A un año de este halago, ¡Salud a todos los que fueron parte del mismo!