Para los Juegos Culturales Correntinos 2018 el lema que unificará a todas las disciplinas es “Cultura, nuestro patrimonio”.

NO podrán participar de los Juegos Culturales Correntinos los funcionarios públicos ni sus familiares directos que estén en la organización de cualquier instancia (Municipal – Provincial -), como así tampoco familiares de miembros del Jurado.Los Juegos Culturales Correntinos están destinados a jóvenes de 12 a 18 años y a adultos mayores de toda la provincia, divididos en las siguientes categorías:- Sub 15 nacidos en los años 2006, 2005, 2004 y 2003 (de 12 a 15 años al 31 de diciembre de 2018)- Sub 18 nacidos en los años 2000, 2001 y 2002 (de 15 a 18 años al 31 de diciembre de 2018)- Categoría única : nacidos entre los años 2000 y 2006 (de 12 a 18 años al 31 de diciembre de 2018)-Adultos nacidos en el año 1958 y mayores de 60 años.DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS A PARTICIPAR1.3 Categorías Sub 15 y Sub 18 -(I) Pintura(II) CuentoIII) Canto solista (canto libre con o sin instrumento)(IV) Danza (pareja de danza libre dentro del repertorio folklórico nacional)(V) Audiovisual (Videominuto)(VI) Fotografía1.4 - Categoría única(I) Conjunto Musical(II) Teatro1.4 Categoría Adultos Mayores-Disciplinas a participar(I) Danza (pareja de danza libre dentro del repertorio folklórico nacional(II) Pintura(III) CuentoInformes e Inscripción en Oficina de Dirección de Cultura (Caá Guazú y José M. Gómez)Consultas: mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla