Comunicaciones espera por el partido en Salta que jugará mañana jueves desde las 21.30. Viajó en la noche del martes con el plantel completo tras la primera práctica realizada por el nuevo entrenador Ariel Rearte.

¿Cómo viste el equipo el lunes desde afuera?

La verdad es que lo vi muy bien. Con mucha contracción para defender y para ser solidarios entre ellos. Y esa es la clave de cualquier punto de partida para tener éxito. Trabajar y trabajar en equipo. Tuvo treinta minutos de muy buen rendimiento. Es algo que te deja tranquilo porque sabemos que el equipo esta combativo, está preparado para luchar cada uno de los partidos que quedan.

¿Es difícil hacerse cargo de un equipo en esta instancia del torneo?

Hay que adaptarse para tomar un equipo y en poco tiempo conseguir objetivos. Lo más fácil tal vez es hacer una pretemporada, poder entrenar pero bueno hay que estar preparado para esto también.

Si tomé el desafío es porque creo que el club ha llegado a la Liga para quedarse y que tiene un plantel rico en individualidades que te dan las herramientas para poder luchar lo que hay que luchar.

¿Pudiste trabajar algo en la primera práctica?

Me pareció importante rescatar lo bueno que hizo el equipo ayer. A partir de ahí construir. Pudimos trabajar algún detalle pero un día posterior a un partido es difícil. Así todo el equipo entrenó muy bien. De a poco le iremos dando el tono de lo que me gusta y siempre destacando todo lo bueno que hace el equipo. Tenemos que seguir haciendo lo bueno que tenemos y disimulando lo no tan bueno.

¿Cómo vez el partido del jueves?

Salta es un equipo duro un equipo difícil, que defiende con mucha intensidad pero creo que estamos listos para ir a ganar un partido que para nosotros puede ser determinante. La Liga es muy pareja en general y sacando San Lorenzo y algo de San Martín después todos han ganado y perdido mucho y eso habla de la paridad. Cualquier noche te puede tocar ganar y en otra que no estés al 100% te va a tocar perder seguro. Acá hay que prepararse para esta a tope todas las noches y tener la chance de ganar. A eso tenemos que ir en cada partido a generar una chance de poder ganarlo.

Sobre todo hay que sostener muchas veces partidos favorables algo que le costó a Comunicaciones…

Dame 10 puntos de ventaja en todos los partidos y después vemos como sostenemos la ventaja. Eso demuestra que el equipo tiene lapsos de muy buen rendimiento pero bueno hay que llevar esto a 35 o 36 minutos para ganar el partido. La Liga es tan dura que en seis u ocho minutos perdés un partido que jugaste bien durante treinta. Hay que evitar esos malos momentos.

ENTREGA DE ALIMENTOS DONADOS EL LUNES

En la tarde del martes el Presidente de la entidad Mariano Mazzoni y el Vicepresidente Mario Fernández junto a Fernando Funes en representación del plantel hicieron entrega de la muy buena cantidad de alimentos no perecederos a referentes de la Capilla “Beata Nazaria” del Barrio “Recodo” lugar donde se registró la mayor cantidad de personas afectadas por la crecida del Arroyo “Las Garzas” el pasado sábado.