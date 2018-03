En la noche del viernes 23 de marzo, con la presencia de Funcionarios Municipales se realizó la entrega de los “Premios Paiubre”, en reconocimiento a los deportistas mercedeños en las diferentes disciplinas correspondiente a la labor deportiva del año 2017.

Fue una noche de muchas emociones fuertes para los que fueron ganadores de las ternas como para los que fueron homenajeados por su trayectoria.La velada comenzó luego de las 20 hs. Se hicieron 4 homenajes a la trayectoria y al desempeño deportivo, se les otorgó un reconocimiento a la profesora, Graciela Escalante, en la disciplina Zumba, y al Profesor, Cristian Miño, por ser el iniciador de Cross Training en Mercedes. Por otra parte se le dio un reconocimiento a Pedro "Ajo" Sánchez, por su trayectoria en Vóley y a Jorge Navia por haber sido un jugador destacado en el Básquet.Cabe destacar que esta fue la 15° edición de los “Premios Paiubre” , por lo cual se le entregó un reconocimiento al ex Director de Deportes, Roque Pietrantueno, por haber sido el iniciador de esta fiesta de reconocimiento a los deportistas y también a los demás Profesores que continuaron con esta premiación, como por ejemplo a los Profesores: José Rodolfo Romero, Gonzalo "Jata" Ramírez y Carlos "Pelusa" Avalos.El reconocimiento a los deportes en conjunto fue para Comunicaciones Básquet, por su Ascenso a la Liga Nacional de Básquet, Comunicaciones Fútbol de Primera, por lograr el sub campeón del Torneo Federal “C” y Paiubre Rugby Club por el Bi Campeón del Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby del Nordeste.Se hizo un reconocimiento a los Periodistas y conductores de programas deportivos que se encargan de la difusión de todas las disciplinas del deporte motor en nuestra ciudad.Luego de las menciones a las distintas ternas en las diferentes disciplinas llegó el momento más esperado de la noche, en primer lugar se le dio un reconocimiento a Ricardo "Chake" Mathó, por ser la revelación deportiva juvenil del 2017, por haber conseguido importantes logros a nivel nacional al consagrarse campeón en Golf. A continuación se otorgó el premio al gran desempeño en conjunto al equipo de Básquet de Comunicaciones, por haber obtenido el título del TNA y que lo clasificó a la Liga Nacional de Básquet. El Paiubre de Plata fue para la revelación deportiva en Mayores Miguel Barbona, que logró el sub campeonato 2017 de doma en Jesús María, en la categoría crina. Por último, el ganador del Paiubre de Oro, fue el gran deportista destacado del 2017, Facundo Alegre, por ser el deportista que más lejos llegó durante el año pasado, compitió en el orden internacional y logró medallas de Oro y Plata en Atletismo en torneos sudamericanos.Facundo, no pudo recibir su premio porque se encontraba entrenando en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos donde se está preparando para competir en un torneo Sudamericano de Atletismo, en su lugar lo recibió un familiar.

Es importante remarcar que el homenajeado, con el premio más importante de la noche, envió un vídeo donde agradeció a la ciudadanía de Mercedes, a la Dirección de Deportes y a los Periodistas Deportivos por el reconocimiento otorgado.