Como cada año, el Gobierno Municipal de Mercedes premia a los deportistas destacados de la ciudad. La gala del deporte se llevara a cabo en el Centro Cultural “La Estación” el viernes 23 a las 20:00 hs.

Estos son los galardonados:

RUGBY JUVENIL:

Álvarez, Santiago.

Lossada, Joaquín.

Salas, Juan.

BASQUET MENORES U13

Conde, Tobías. (C. Atlético)

Gigena, Valentín. (C. Atlético)

Greig, Teo. (C. Comunicaciones)

Núñez, Luciano (C. Comunicaciones)

BASQUET MENORES U15

Gómez, Agustín. (C. Comunicaciones)

Mantulak, Agustín. (C. Atlético)

Tomas, Agustín. (C. Comunicaciones)

Santamaría, Eduardo. (C. Atlético)

BASQUET MENORES U17 y U19

Morel, Mauricio. (C. Comunicaciones)

Ramos, Federico. (C. Atlético)

Sequeira, Francisco (C. Atlético)

DESTACADOS ESCOLARES

Gómez, Guadalupe Salto en alto y largo Campeona Provincial. (Esc. Normal)

Pintos, Agustina. 800Mts. Campeona Provincial. (Esc. Normal)

Básquet Juvenil Masculino Escuela UPM Campeones Provinciales.

ATLETISMO ADAPTADO

Altamirano, Pedro: Medalla dorada en posta, participo en carrera 100Mtrs llanos y lanzamiento. Juegos Nacionales Evita. Resistencia Chaco.

Escobar, Santiago Ramón: Medalla dorada 100Mtrs llano, Medalla dorada en salto en largo. Categoría Menores motores Juegos Nacionales Evita. Resistencia Chaco.

Ferreyra, Fernanda Jacqueline: Medalla Dorada lanzamiento de bala, medalla de plata en carrera 100Mtrs llanos, Categoría Motores. Juegos Nacionales Evita. Resistencia Chaco. Pre Selección Argentina Juvenil, Atletismo Adaptado.

Miño, Elina: Medalla dorada en lanzamiento de bala, medalla de plata en carrera 100Mtrs llanos. Categoría Juvenil en PC. Juegos Nacionales Evita. Resistencia Chaco.

Miño, Priscila Nahiara: Medalla Dorada 100Mtrs. Llanos, medalla dorada en salto en largo. Categoría menores motores. Juegos Nacionales Evita. Resistencia Chaco.

Sosa, Brain Gerardo: Medalla Dorada 100Mtrs. Silla, Medalla de plata en lanzamiento de bala, Categoría Motores Juvenil. Juegos Nacionales Evita. Resistencia Chaco. Pre selección Argentina Juvenil, Atletismo Adaptado.

FUTBOL INFANTIL.

Cat. 2006 - Vidal, Agustín. (Apinta)

Cat. 2007 - Martínez, Dante (C. Taragui)

Cat. 2008 - Gómez, Bruno (C. Paso de los Andes)

Cat. 2009 - Cocco, Santiago (C. Comunicaciones.

FUTBOL JUVENIL.

Cat. 2001 - Verón, Luciano. (C. Apinta)

Cat. 2002 - Azcona, Roberto Rodrigo. (C. Villa Rivadavia)

Cat. 2003 - Gonzalo, Núñez (C. Castello)

Cat. 2004 - Amarilla, Mauro (C. Atlético)

Cat. 2005 - Fonteina, Benjamín. (C. Atlético

EQUIPOS CAMPEONES PROVINCIALES.-

VILLA RIVADAVIA CATEGORIA 2004 - CAMPEON PROVINCIAL.

INSTRUCTORES DE ZUMBA:

Alegre, Jimena.

Belsun, Néstor.

Castro, Darío.

Casco, Florencia..

Ibarrola, Carolina.

Ivachich, Valeria.

Monzón, Milagros.

Romero, Ana

Parretti, Cecilia.

Sánchez, Horacio.

Sandoval, Matute.

Enrique, Ángeles.

TENIS DE MESA:

Almirón, Pablo.

Moreyra, Alan.

Veler, Donatto.

BADMINTON.

Díaz, Máximo.

Mac Lean, Héctor.

Persincula Cemborain, Luisina.

TENIS.

Avalos, Nahuel.

González, Enzo

Otazo Acevedo, Juan.

Vergara, Gonzalo.

AJEDREZ.

Aredes Pintos, Lucas.

Martínez, Matías.

Zaracho, Joaquín.

PESCA DEPORTIVA.

Barra Pesquera “PIRA YAPU”:

Eneldo Uliana e Hipólito Regidor.

Barra Pesquera “DON MILANGO”:

Graciela Miralles y Sebastián, Miralles.

GOLF.

Cruz Matho, Ricardo.

Herrero, Rafael.

Leiva, José Carlos.

PATO.

Bonazzola, Martin.

Morando, Facundo.

Moulin, Francisco.

POLO.

Tomas, Piñero Cantaluppi.

Diego, Perea Muñoz.

Facundo, Morando.

DOMA.

Barbona, Miguel.

Castillo, Antonio.

Gallardo, Juan.

TURF.

Alegre, Cesar.

González, Pedro.

Vallejo, Jonatan.

Zarate, Ramón.

ATLETISMO MUJERES.

Pintos, Agustina.

Rivero, Norma.

Rodríguez, Mercedes.

ATLETISMO VARONES.

Acevedo, Ramón.

Díaz, Jorge.

Verón, Felipe.

CICLISMO.

Díaz, Brandon.

Soto, Jimena Abigail.

Verón, José Daniel.

MOUNTAIN BIKE FEMENINO.

Acevedo, Mónica.

Rodríguez, Mercedes.

MOUTAIN BIKE MASCULINO.

Aguirre, Sebastián.

Maidana, Carlos.

Otaño, Juan José.

HOCKEY.

Maidana, Carla.

Núñez, Sofía.



RUGBY

Anchorena, Tomas Nazario.

Leiva, Agustín.

Martínez Cortez, Hugo.

BEACHS VOLEY.

RECONOCIMIENTO:

Gómez, Uriel- Ramírez, Augusto. Tercer Puesto y Revelación por ser dupla sub-16 (menores).

Niz, Maximiliano - Panozzo Juan José. Campeón Torneo de Beach Voley 2017

Verón, Hugo- Verón, Claudio. Sub Campeón Torneo Interprovincial.

Salinas carolina, Tamborelli Erika

Delgadillo Tamara, Benítez Flavia.

VOLEY FEMENINO.

Blanco, Yanina.

Noguera, Ofelia,

Salinas, Carolina.

VOLEY MASCULINO

Cerri, Juan Manuel.

Gómez, Brian.

Verón, Hugo.

BASQUET.

Ferreyra, Manuel.

Medina, Lucas.

Sánchez, Lucio.

TAEKWON-DO.

Benítez, Antonio.

Gómez, Marco.

Ricotti, Rosario.

KICK BOXING.

Cañete, Sharon.

Gonzalez, Roque.

Silvero, Samuel.

TAEKWON-DO MUNICIPAL.

Colinas. Carlos Ernesto. Medalla de plata categoría blanco 78Kg.

Galeano, Sebastian. Medalla de plata categoría 69Kg.

Pelozo, Jorge Alberto. Medalla de bronce en forma y lucha categoría 82Kg.

Rojo, Juan Marcos. Medalla de plata categoría blanco juvenil.

BOXEO

Cañete, Nicolás.

Sosa, Wally

Vallejos, Ulises.

VELOTERRA 200 PRINCIPIANTES Y 250 INICIAL.

Poizón, Santiago.

VELOTERRA 200 PRO Y 200 MX.

MENSION ESPECIAL: Pintos, Sebastián.

VELOTERRA MX E MX INTERNACIONAL.

MENSION ESPECIAL: Pannunzio, Pedro.

PICADAS DE MOTO.

Arrieta, Roció.

Díaz Galeano, Pablo.

KARTING CATEGORIA NOVATO.

Branca, Florencia.

Cáceres, Gabriela.

Ricotti, Bárbara.

KARTING CATEGORIA 150 CC. 170Kg.

Aguerre, Julián.

Álvarez, Gonzalo.

Benítez, Horacio.

KARTING CATEGORIA 150 CC. 190Kg.

Aguerre, Nicolás.

Díaz Colodrero, Luciano.

Gómez, Felipe Tabaré.

PICADAS AUTOMOVILISMO ZONAL

16 " Iván Acuña

15 " Villalba Diego

14 " Quiroz Juan José

13" Sisi Iván

12" Beterette Martín.

Libre: Gabriel Insaurralde

Acuña, Iván.

Antúnez, Adrián.

Noniro, Eduardo.

Ojeda, Rito.

Singler, Juan.

FUERZA LIBRE INTERNACIONAL.

TERNADOS:

Alarcón, Roberto.

Quiroz, Cesar.

Toledo, Javier.

FUTBOL DE VETERANOS.

González, Panchito (Junior)

Cardozo, Pedro (Senior)

Stivanello, Elvio (Súper Senior)

Maidana, Eduardo (Súper Vete)

ARBITROS DE VETERANOS.

Minuet, Mario.

Mónaco, Omar.

Ojeda, Cesar.

FUTSAL.

Franzoy, Emanuel. (Ayala Automotores)

González, Kiko. (La Sin Rival)

Sánchez, Juan. (Ayala Automotores)

FUTBOL FEMENINO.

Beban, Mary. (Ferro)

Castro, Mariana. (Ferro)

Díaz, María Del Carmen. (Ferro)

FUTBOL DE PRIMERA DIVISION.

Gauto, Sergio. (C. Paso de los Andes)

Gómez, Ramón (C. Comunicaciones)

Meza, Matías (C. Apinta)

Ramirez, Ángel Ramón. (C. Taragui)

PREPARADORES FISICOS PRIMERA DIVISION

MENSION ESPECIAL:

Alvez, Euclides. (Taragui)

Cabrera, Arturo. (Comunicaciones)

Gómez, Jorge. (Paso de los Andes)

Villalba, Darío. (Apinta)

TECNICO PRIMERA DIVISION

Alvez, Euclides (Taragui)

Aguilar, “Yiyo” Ramón. (Comunicaciones)

Britez, Luis. (Paso de los Andes)

Romero, José. (Apinta)

ÁRBITROS DE PRIMERA DIVISION.

Canteros, Sofía.

Martínez, Cesar.

Rolón, Martín Quiroz