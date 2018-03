Comunicaciones jugará el lunes a las 21.30 su partido número 21 en esta Liga Nacional 17/18 cuando reciba a Hispano en su estadio buscando mantener la racha positiva que tiene como local con tres victorias consecutivas. Eric Dawson será baja en el aurinegro ya que viajó a los Estados Unidos por razones personales y se reintegrará al plantel el próximo 16 de marzo para la gira por la provincia de Buenos Aires.

Comu volvió de la gira por Santiago del Estero el jueves y el viernes retomó las prácticas ya si la presencia de uno de sus extranjeros por el viaje que ya estaba pautado con dirigentes y cuerpo técnico desde hace unos días. El equipo que dirige el “Tulo” Rivero sufrió dos caídas en la visita a Santiago. Primero frente a Quimsa por 87 a 70 y dos días más tarde con Olímpico en La Banda por 96 a 84. Comu buscará mostrar una mejor cara que la que se vio en la gira retomando el nivel de juego de los últimos partidos como local y sobre todo la intensidad defensiva uno de los déficit mostrados en el viaje a la provincia norteña.

Comu ocupa la vigésima posición en la tabla con 6 partidos ganados y 14 perdidos sobre los 20 disputados.

Por su parte su rival que ascendiera a la Liga una temporada antes que el aurinegro, tiene un récord de 10 ganados y 11 perdidos en 21 juegos. Viene de ganarle a Estudiantes de Concordia y a Quilmes como local, 85 a 84 y 93 a 83 respectivamente.

El único partido que protagonizaron entre Comu e Hispano fue en Río Gallegos con triunfo para los locales 91 a 90. Partido recordado porque se definió con un triple sobre la chicharra.

Entradas

El valor de las entradas será de $ 100 y se podrán adquirir desde las 19.30 cuando se abran las boleterías del club.

Nueva ficha U23

En las últimas horas se confirmó que Comunicaciones incorporó a Luciano Del Bue. El jugador es nacido en Saladillo y se desempeña como alero. Viene de jugar la Liga Provincial en Colón de Chivilcoy y se espera que pueda ser incluido en la plantilla aurinegra una vez que se complete su documentación. Llega como reemplazo de Facundo Vallejos que luego de su paso por Comu regresó a Estudiantes de La Plata.

Fernando Rivero: “Tenemos que mejorar lo hecho en Santigo”

El técnico de Comunicaciones se mostró contrariado con el desempeño del equipo en la gira por Santiago. “No me gustó, no hemos jugado bien más allá de los resultados que se dieron que pueden darse por el fuste de los rivales que tienen planteles más que interesantes. Pero uno siempre mira lo de uno y hemos jugado por debajo del nivel que lo veníamos haciendo y eso es lo que me molestó. Obviamente uno siempre quiere ganar pero jugando así se nos va a hacer difícil de visitante”.

Respecto a los rivales destacó “con Quimsa entramos el último cuatro abajo, pero el desarrollo del partido lo manejaron ellos nunca lo pudimos jugar a nuestro ritmo y con Olímpico estuvimos muy por detrás de ellos sobre todo en cuanto a energía e intensidad de juego. Nos anotaron por todos lados y se nos hizo muy difícil meternos en el partido”.

Por último hizo referencia al partido del lunes ya algunas bajas en el plantel “se está recuperando Lucas Arn que vino del viaje con gripe pero que va a estar en condiciones de jugar. Estamos viendo lo que va a ser el juego teniendo en cuenta que Dawson viajó y no estará para este partido”.

Por último hizo referencia a la incorporación de dos jugadores para la formativas “nos va a venir bien para la Liga de Desarrollo y además para el día a día del plantel profesional. Contentos por el esfuerzo que hace la dirigencia para que el equipo y que las categorías formativas estén en buen nivel. Seguramente Nicolás del Bue va a ocupar la ficha U23, después veremos cuando jugará pero tenemos que destacar el buen papel que está haciendo la Liga de Desarrollo con chicos que hace dos años están en Mercedes, pertenecen al Club y pese a estar con una adversidad física importante da gusto verlos jugar y por ese lado la dirigencia tiene que estar más que contenta porque ha invertido y lo ha hecho bien”

