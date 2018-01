@DiarioMercedes

El jueves desde las 21.30 en su estadio Comunicaciones recibirá a Peñarol de Mar del Plata en otro juego correspondiente a la temporada 17/18 de la Liga Nacional de Basquetbol. El partido será dirigido por Juan Fernández; Javier Mendoza, Raúl Sánchez y actuará como Comisionado Técnico Daniela Kessler.

El equipo de Mercedes volvió a las prácticas el lunes tras la dura gira realizada por Formosa y la Capital correntina donde cayó en los tres juegos. Con La Unión en forma ajustada al igual que con Regatas mientras que por amplio margen con San Martín. El plantel entrenó de manera normal buscando ensamblar a todos los jugadores que llegaron en este 2018, algo que no ha podido hacer por el nutrido calendario de enero. El único que sigue fuera de la cancha es Juan Pablo Figueroa que padece un dolor en la rodilla derecha por contusión. Solo realiza trabajos kinesiológicos por algunos días más hasta tener el alta médica y poder comenzar a entrenar junto a sus compañeros. Todavía no hay novedades respecto al reemplazo del U 23 Facundo Vallejos.

Comu se ubica en la última posición con 12 partidos jugados, 2 ganados y 10 perdidos y buscará en la noche del jueves revertir esta situación frente a un rival directo por estos días en el fondo de la tabla.

Por su parte su rival Peñarol de Mar de Plata viene de perder en el inicio de la gira el martes con Estudiantes en Concordia 93 a 86. Los dirigidos por Leonardo Gutiérrez le ganaron el clásico marplatense el sábado por la noche a Quilmes 98 a 90. Los "Milrayitas" tienen 12 partidos jugados, 4 ganados y 8 perdidos.

El valor de la entrada es de $ 100 y las boleterías estarán abiertas a las 19.30

Fernando Funes : “los resultados ya van a llegar pero hay que tener paciencia porque es casi un equipo nuevo”

El experimentado jugador aurinegro hizo un balance de lo que fue la gira realizada por Comu la semana anterior señalando que “la gira fue muy dura con varios partidos en poco tiempo y varios los viajes. Es negativa porque trajimos tres derrotas pero nos queda ese sabor semi amargo porque le podíamos haber ganado a La Unión en Formosa (jugamos 39 minutos bien y el último no) después Regatas que pudimos empatar con el último triple que tiré para empatar el juego y no se dio.

El tercer juego ya no estábamos con energía para afrontarlo. Por diversas situaciones, en una semana habíamos jugados cuatro partidos, ellos estaban más descansados, así que el primer cuarto nos sacaron de juego. Pusimos todo pero era imposible remontar 20 puntos más con un equipo que se armó para campeonar ”.

Respecto al juego con Peñarol reafirmó la necesidad de seguir trabajando “por suerte tuvimos tres días para entrenar porque desde que llegaron los nuevos no hemos tenido la posibilidad de practicar lo que quiere “Tulo” en defensa y las ofensivas con sus variantes. Ellos llegaron y a los tres días jugamos y después vino la gira y ahí no te permite entrenar como corresponde entre juegos. Por suerte ahora tuvimos estos días para trabajar esas cuestiones que quiere el “Tulo” sobre todo pensando en Peñarol. Hoy es un partido directo, estamos a dos juegos así que lo importante es ganar. Primero eso y después pensar en el siguiente” (el 31 con Gimnasia de Comodoro).

“Necesitamos tiempo, días de entrenamiento. Ayer hablábamos con alguno de los dirigentes y decíamos que uno de los extranjeros llegó el día del juego con Olímpico. Pero bueno ahora tenemos un par de días después unos más y más tarde tendremos que afrontar la gira que es Rio Gallegos y dos partidos en Buenos Aires ” dijo.

Sobre cómo se vive puertas adentro este presente “la verdad es que cuesta. Cuando no se dan los resultados empezas la semana preocupado por no ganar, pero hay que tener tranquilidad, paciencia por lo que te dije antes, son cinco jugadores nuevos que se tienen que adaptar a muchas cosas en poco tiempo, por eso digo siempre vamos a salir adelante con trabajo. Los resultados ya van a llegar pero hay que tener paciencia porque es casi un equipo nuevo con poco tiempo de trabajo”.

Por último hizo referencia a las bajas en los últimos juegos “lo de Facu (Vallejos) fue un golpe fuerte para el grupo y no me gustaría estar en los zapatos de él y Juampi tuvo una lesión junto en un momento en el que necesitamos los dos bases. Pero bueno seguramente se va a recuperar rápido porque siempre se cuida mucho. No es excusa pero bueno los que estamos tenemos que dar todo para lo que viene”.