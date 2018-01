@DiarioMercedes

Fabian Sadhi llegó a Comunicaciones tras haberse recuperado de una operación luego de una lesión que tuvo jugando para Quimsa de Santiago del estero. El base bahiense debutó el pasado viernes frente a Olímpico y ahora espera con ansiedad el juego del jueves frente a su ex equipo Quilmes de Mar del Plata.

¿Cómo te sentiste en el debut?

El otro día dejamos escapar un juego de local que no debería haber pasado, pero bueno es parte del aprendizaje y del ensamblaje de un equipo nuevo. No quiero que suene a escusa es una realidad con jugadores que habían llegado horas antes, días antes y se nos hizo difícil sostenerlo ahí con el envión que tuvieron ellos en el final. En líneas generales estamos bien no podemos dejar de ver que fue un juego que llegamos a sacar 12 puntos jugando buen básquet y siendo intensos. Ahora tuvimos esta semana para poder entrenar y estar preparado para el partido del jueves.

¿Cómo ves a este equipo de Comunicaciones con otro en los que has estado?

Es un equipo dinámico por lo que propone el entrenador. Yo ya lo tuve un año así que la filosofía de juego la ha mantenido. Tenemos jugadores que corren la cancha. Así que tenemos que basar nuestro juego en hacer una buena defensa para sentirnos cómodos corriendo la cancha. Después en el juego estacionado tenemos buenos jugadores en todas las posiciones.

¿Estabas siguiendo lo que pasaba en la Liga?

Si estaba al tanto, no muy de lleno porque me quise desconectar un poco también pero desde principios de noviembre en adelante empecé a seguir los partidos de casi todos los equipos.

¿Cómo fue tu contacto con Comunicaciones?

Lo conocía. De hecho hubo un acercamiento al principio de la temporada y yo me estaba recuperando de la lesión así que con la confianza que tengo con el entrenador le hice saber que no quería tomar un compromiso sin saber cómo iba a volver y sobre todo cuanto le iba a demandar la recuperación. Por suerte hice las cosas bien volví antes de tiempo pero ya fue tarde para el inicio de temporada. El equipo necesitaba jugadores para principio de agosto y yo todavía estaba con el brazo en la mano. Seguí un par de partidos, sabía de los resultados que tuvo el equipo.

¿Qué les falta para revertir la historia?

La verdad es que lo que pasó el otro día da bronca. Porque hicimos las cosas bien 38 minutos y medio y perderlo al final sobre todo por la situación en la que está el equipo. Pero estamos consientes de que ese es el camino que estamos siendo competitivos y que estamos manejando el juego así que será cuestión de cambiar la cabeza en el final no tener ese miedo a ganar porque lo necesitamos más acá en casa. Y cuando salgamos a la ruta si hacemos las cosas bien como las venimos haciendo pasarle la presión al local y quizás estar del otro lado de la película.