@DiarioMercedes

Olímpico de La Banda le ganó a Comunicaciones por 88 a 87 en un partido que se definió en los segundos finales. El ganador fue gran parte del juego perdiendo y logró pasar al frente faltando dos segundos. Gran trabajo de Tintorelli y Giorgi en la visita. En Comu debutaron todos los nuevos jugadores que ficharon en los últimos días.

El primer cuarto fue parejo. Arrancó mejor la visita que podía correr y sobre todo aprovechar cuando el balance defensivo no era el adecuado para terminar jugadas con tiros desde el perímetro. Así pudo sacar Olimpico en el inicio una diferencia de siete cuando faltaban 5.46. Sin embargo Rivero pidió minutos y comenzó a rotar el plantel. Comu metió un parcial de 7 a 0 y empató en 14 faltando 3.15. Desde allí y hasta el final el juego fue parejo para cerrar el cuarto 20 a18 a favor de la visita.





En el segundo período, con una ráfaga de Huertas el local pasó a comandar el marcador 24 a 22. La presencia de Green complicaba defensivamente a Comu y eso lo marcaba Rivero a sus dirigidos. Cuando promediaba el cuarto el aurinegro empezó a estirar las diferencias. Con goleo repartido, un buen manejo de Figueroa el local empezó a estirar la diferencia para ponerse a 12 42 a 30 a falta de 1.29. Comu pudo cerrar el cuarto por más diferencia pero terminó 44 a 33.

En el inicio del tercer período se vio lo mejor de Comu. Fueron los primeros dos minutos donde encontró gol desde distintas posiciones jugó muy bien y logró sacar la máxima diferencia (18) 53 a 35. Pero empezó a aparecer en el juego Tintorelli en la visita que empezó a hacer daño en la zona pintada y así la visita con un parcial de 7 a 0 logró reducir la diferencia. Giorgi empezaba a hacerse importante no solo en ataque sino en defensa y así el parcial de alto goleo se cerró 67 a 59. Comu lo pudo quebrar, pero lo dejó con vida a Olímpico y esto sería importante para el último capitulo.

Con las mismas armas, juego interno, Olimpico no se rindió. Comu se mantenía arriba en el marcador y en algún momento a falta de siete minutos logró sacar nuevamente una ventaja de 12 cuando faltaban 6.21. Volvió Tintorelli a la cancha y con él empezó la remontada de Olímpico. La visita metió un parcial de 9 a 0 para colocar el marcador 79 a 76. Desde la línea del tiro libre Huerta extendió la ventaja y Rodríguez pareció encaminar las cosas para el local que llegó a sacar 7 faltando 1.52. Pero el equipo santiagueño no bajó los brazos y con un Tintorelli muy efectivo alcanzó a pasar al frente (88-87) faltando 3 segundos. La última jugada la tuvo Comu pero el tiro no fue bueno y el festejo fue para los visitantes que no se quedaron nunca y a fuerza de un gran juego interno se llevaron un triunfo importantísimo de Mercedes.