@DiarioMercedes

El mercedeño “Beto” Medina se convirtió en el nuevo campeón argentino peso pesado luego de haber vencido en el tercer round a Marcelo Fernández, el duelo se realizó en las instalaciones de la sede social del Club Apinta, Medina no dejo pasar la oportunidad e hizo historia en su ciudad natal.-

Como lo adelanto “beto” Medina en la entrevista realizada por Patricia en horas de la mañana cuando se llevó a cabo el pesaje “quiero ser el nuevo campeón argentino peso pesado, quiero convertirme en el primer correntino en alcanzar ese título, estoy muy bien plantado y estoy seguro que es la única oportunidad que voy a tener”.-





El primer round del combate comenzó favoreciendo el púgil local Medina cuando uno de sus golpes alcanzo a Fernández dejándolo un poco sentido, el segundo round fue mucho mejor porque su rival mostró un poco de debilidad a pesar que tiró manos muy duras señalaba el “beto” Medina.-

A pocos minutos del tercer round “beto” Medina logro conectar un golpe importante, suficiente para noquear a Marcelo Fernández que nada pudo hacer ante un rival que salió decidido a buscar la pelea y convertirse en el primer campeón correntino peso pesado.-

El triunfo se lo dedico a mi viejo, hoy le estoy devolviendo todo lo que me dio, este título es de nosotros para todos los mercedeños y correntinos, ahora se viene la defensa que tendrá lugar en el mes de marzo en el mismo club dijo el “beto” Medina luego de terminar la pelea.-

Este combate significó mucho para mí, para toda la familia porque sin recursos, organizamos un evento que me permitió hacer historia, ahora solo me resta entrenar mucho, esperar e ir paso a paso, “beto” mencionó “estuvimos a punto de no realizar la noche de box pero felizmente a puro pulmón salió lo que hoy pudieron ver los espectadores que me brindaron su apoyo”.-

Los responsables de la asociación de box adelantaron que en el mes de febrero habrá 10 peleas amateurs de alto nivel y para el 10 de marzo el nuevo campeón correntino peso pesado va a defender el título en Mercedes en este mismo club, con total hermetismo el nombre del rival no fue dado a conocer.-

Con este triunfo obtenido por el púgil mercedeño, la ciudad vuelve a escribir parte de su historia en el box, revalidando la cuna de campeones, Roberto Adrián “beto” Medina pudo alcanzar su sueño en una etapa muy difícil de su vida y carrera como boxeador.- Felicidades campeón